Четверг, 30 марта 2017 года, № 33

Стройка преткновения Фото Евгения Носенко: Вид на долгострой. Лабиринт из киосков и заборов стал пристанищем для бродяг и крыс.



Вместо нового магазина – свалка отходов и общественный туалет Одной из вечных проблем нашего города являются стихийные свалки. С ними ведут борьбу все – от отдельных неравнодушных жителей до районных администраций. Тем не менее их количество не уменьшается: 500 несанкционированных свалок инспекция по благоустройству выявила только в прошлом году. «Вечная» стройплощадка, превратившаяся в помойку Жильцы многоэтажек по улицам Грушевского и Филиппа Орлика в Центральном районе на протяжении многих лет безус­пешно воюют с незавершенной стройкой, расположенной рядом с транспортной остановкой «23-й микрорайон». Как рассказали жители, раньше на этом месте стоял киоск-батискаф, рядом был заложен фундамент для строящегося здания. Затем МАФ демонтировали и построили магазин «Натали». Неподалеку появились аптека, ломбард и кафе, десятка полтора стационарных продуктовых магазинов. И только начатая стройка за прогнившим деревянным забором находится в том же состоянии, в каком была десяток лет назад, разве что ее территория и прилегающие к ней участки с каждым годом выглядят все более плачевно. «Эта стройка здесь уже больше десяти лет, на очень оживленном перекрестке двух улиц, – рассказывают председатель домового комитета дома №27 по ул. Грушевского Светлана Акимова, жильцы дома №25 Ангелина Климова и Лидия Коновалова. – Здесь ничего не строится, участок превращается в свалку. Торговцы стихийного рынка сбрасывают сюда мусор, здесь размножаются крысы, которые забегают в подъезды домов. Мы неоднократно находили трупы кошек и собак. В теплое время отсюда идет ужасающий запах, невозможно открыть окна. Часто видим прохожих, которые используют это место как общественный туалет. Тротуар разбит, покрыт ямами, было несколько случаев, когда люди травмировались. Что еще хуже – на этом участке, возле забора и в проходах между киосками, собираются бездомные и алкоголики, вечером территория не освещена, страшно пройти мимо!» Вскрыть нарыв Стройка-свалка на 23-м микрорайоне – давняя головная боль сотрудников КСН «Западный». Бывший его председатель, депутат горсовета многих созывов Галина Куркурина уверена, что данный долгострой так и останется объектом незавершенного строительства. «Мы неоднократно обращались в различные инстанции, – рассказала Куркурина. – Я не могу обвинить городскую власть в бездействии: данную территорию обследовали комиссии с привлечением сотрудников райадминистрации, инспекции по благо­устройству, коммунальных служб. Незаконные торговые объекты на стихийном рынке возле остановки периодически демонтируют, убирают мусор. А вот застройка так и остается в неизменном состоянии. Понятно, что арендатор формально не нарушает закон, исправно платит за землю, но ведь нужно принимать какие-то меры, чтобы территория не превращалась в мусорник, пристанище асоциальных элементов и криминогенное место! Я считаю, что если предприниматель не может завершить строительство, то землю следует вернуть в коммунальную собственность и привести в порядок». Нынешний председатель КСН «Западный» Максим Лаврухин также считает, что вместо проблемного долгостроя на этом участке необходимо создать зеленый уголок, поставить скамейки для отдыха. «С помощью коммунальщиков жители могли бы благоустроить этот участок и следить за тем, чтобы здесь не собирался мусор, – говорит Лаврухин. – Но у стройки есть собственник, и мы вынуждены терпеть этот беспорядок». По свидетельству начальника инспекции горсовета по благоустройству Сергея Марчука, все субъекты предпринимательской деятельности, которые работают официально на рынке 23-го микрорайона, заключили договоры с КП «Коммунальник» на вывоз ТБО, мусор убирается исправно. Загрязняют территорию в основном те, кто торгует незаконно. Ты чей, долгострой? Пока «Ильичевец. Город» разбирался в сложившейся ситуации, удалось все-таки выяснить, кто теперь несет ответственность за неоконченное строительство. «На заседании сессии Мариупольского горсовета в октябре 2016 года было принято решение о прекращении права аренды земельного участка по улице Филиппа Орлика, 83 частному предприятию «Фирма "Арина"», – сообщил начальник управления земельных отношений Дмитрий Титов. – Данный участок передан в аренду сроком на 10 лет ООО «Фатаморгана» для строительства и обслуживания объектов туристической инфраструктуры и заведений общественного питания». Таким образом, у долгостроя появился новый владелец. Сумеет ли он превратить злачное место в благоустроенную территорию, покажет время.

Татьяна Собецкая