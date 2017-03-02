Четверг, 30 марта 2017 года, № 33





Песчанка сползает в море

Фото Бориса Дембицкого: Оползни. Живописный пейзаж или трагедия?





Жители прибрежных поселков бьют тревогу

Одними из самых опасных участков оползневых зон Мариуполя являются поселки Моряков, Песчаный, Слободка, Кленовая и Зинцевая балки.

Песчаная аномалия

«У нас практически каждый пятый дом если не разрушен, то подвергается воздействию движущихся земляных масс, – уверяет председатель комитета самоорганизации населения «Поселок Песчаный» Светлана Тарабанько. – Улица Дачная, к примеру, разделена оползнем на две части. Многие хозяева самостоятельно пытаются укрепить склоны своих участков, устанавливая подпорные стенки, но помогает это лишь отчасти и на непродолжительное время».

А вот другой житель Песчанки, известный фотохудожник и журналист Борис Дембицкий, выделил еще один нюанс этой проблемы: «Необходимо централизованно заниматься отведением и ливневых, и подземных вод. У моего соседа в подвале бьют два ключа, он вывел их по трубам до пляжа, но для кардинального решения нужно капитально расчистить эти источники, чтобы вода имела хороший выход на поверхность».

Дело в том, что весь живописный склон Песчанки стоит на глине.

При достаточном смачивании глина придает дополнительное скольжение всей верхней массе земли. Также бытует мнение, что, когда проходит землечерпалка, оползневый процесс усиливается. Считается, что при углублении морского канала происходит подрезка языка шельфа и весь берег ползет в море.

«Практически вся береговая линия Азовского моря до Геническа представляет собой обрывы высотой 30-40 метров, – рассказал Борис Дембицкий. – Еще на пленочный фотоаппарат я заснял много пейзажей с оползнями, был свидетелем и многих «курьезов», помню, как целый комбайн под Мелекино оказался в самом эпицентре двинувшейся земли».

Мнение специалистов

Проблема оползней в Приазовье стара как мир, уверен Николай Семкин, бывший начальник отряда экзогенных геологических процессов, являвшегося в свое время филиалом предприятия «Донецкгеология». Прибрежная часть, в том числе в районе Приморского бульвара, стоит на ­рыхлых грунтах, пояснил специалист.

«Вы спрашивали, что делать в этой ситуации? Прежде всего разумно эксплуатировать эти опасные склоны и не перегружать их. Вы пройдите по улицам Дачной, Горной и посмотрите, какие там дворцы возвели, не понимая, что оползень – это живой организм. Его давишь, давишь до определенной критической точки, а потом ничем не остановишь. Даже страшно представить…» – размышляет геолог.

Программу стабилизации оползней может «потянуть» только госбюджет, считает Семкин, но в 2012 году геологический отряд был расформирован из-за отсутствия финансирования.

Слова специалиста подтверждают проблемы в берегоукреплении городов Одесса, Черноморск и Бердянск, где, судя по публикациям в СМИ, оползни происходят с завидной регулярностью.

Надежда есть?

В Мариуполе в ближайшие годы будет реализована программа по защите поселков Гавань и Слободка от подтопления. «Финансирование программы будет идти из областного бюджета, – уточнил Ваагн Мнацаканян, директор департамента по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности Мариупольского горсовета. – Проект оценен более чем в 35 миллионов гривен».

Жители проблемных поселков надеются, что государственная противооползневая программа берегоукрепления все-таки заработает и специалисты наконец-то займутся укреплением склонов, начав хотя бы с прокладки в поселках централизованной ливневой канализации. Понятно, что до сих пор люди остаются наедине со своими проблемами, а многолетняя переписка жителей с администрациями всех уровней не принесла никаких результатов.

Николай Пожогин