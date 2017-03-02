Четверг, 30 марта 2017 года, № 33 Pro-творчество с Николаем Пожогиным

Солнечная улыбка Испании Сверяясь с каталогом. Мир прекрасен в своем многообразии.



«Наша группа в Испании». Даниил Немировский.



«Барселонья». Александр Стельмах.



выставка «IMPRESION» – о впечатлениях молодых мариупольских художников Нынешнее культурное пространство Мариуполя представляет собой поистине срез возможностей прифронтового города. К нам едут антрепризы и эстрадные гастролеры, но их творчество далеко, впрочем, как и в мирное время, от настоящего искусства. Исключения скорее пример истинного служения. И таковых немало: музейщики используют налаженные связи, чтобы привезти экспонаты из других городов, музыканты приглашают к нам известные коллективы и исполнителей, чтобы мариупольцы прикоснулись к лучшим образцам высокого искусства. Понятно, что шедевры как в музыке, так и в изобразительном искусстве должны радовать нас и возвышать над обыденностью. Таким событием и стала проходившая в Центре современного искусства имени Архипа Куинджи выставка, явившаяся итогом поездки молодых художников Мариуполя в Испанию. Из солнечной страны они не только привезли впечатления, но и почерпнули вдохновение для своего дальнейшего творчества. Одним из меценатов поездки пяти начинающих живописцев стала культовая украинская художница Оксана Мась. Сегодня она работает в Испании и Польше, и как никто другой понимает, насколько важны впечатления для роста и проявления таланта. Жаль, что работы самой Оксаны мы до сих пор не видели в Мариуполе. Но, думается, это вопрос времени. Ну а нам повезло увидеть то, чем вдохновлялись молодые мариупольцы, находясь две недели в Испании, и какой увидели Францию по дороге к месту назначения. Сама выставка называется «IMPRESION», что переводится как впечатление. Вот потому Сергей Баранник, заслуженный художник Украины, председательвЂ‚Мариупольской организации Национального союза художников, постарался так расположить живописные работы ребят, чтобы мы буквально с первых шагов окунулись в атмосферу солнечной и всегда прекрасной Испании. В искусстве сегодня принято удивлять, это своеобразный тренд, когда приходишь на выставку и говоришь «Вау!». Еще не успев осмыслить значение содержательной части работ, сначала смотришь, замечаешь издалека какие-то пятна, оцениваешь, как организована колористика экспозиции. «Приятно, когда в качестве составителя выставки ты слышишь высказанные посетителями удивление и восхищение, – признался Сергей Баранник. – Особенно это радует, если в экспозиции представлено действительно что-то значимое или непривычное». Побывавшие в центре Куинджи мариупольские ценители прекрасного отмечают особую ценность именно первых впечатлений от поездки, выплеснутых яркими красками на холсты. Эти работы сделаны по эскизам или по памяти, все увиденное еще не до конца осмыслено, но подкупает смелость подачи молодыми художниками собственного ассоциативного мира, наполненного образами Испании и Франции. Николай Пожогин, фото Евгения Носенко