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Четверг, 30 марта 2017 года, № 33

Вкусно живем с Татьяной Мацковой

Необычные сочетания и молекулярная кухня

Фуд-дизайн. В кулинарной студии юного шефа можно узнать секреты современной подачи блюд.

Бренд-шеф Александр Просяник рассказал о последних кулинарных тенденциях в Украине

Сейчас Александру Просянику всего 17 лет, но, несмотря на юный возраст, он успел поработать на кухнях лучших заведений города, провести десятки кулинарных мастер-классов в рамках проекта Art food by chef и стать сооснователем первой в Мариуполе кулинарной студии Bazar.

Все началось с сериала

«В детстве я, конечно, помогал маме на кухне, но всерьез никогда не задумывался о профессии повара. Однако после просмотра в 15 лет сериала «Кухня» понял, что хочу стать известным шеф-поваром. После уроков я просто открывал холодильник и экспериментировал. Первое, что пытался приготовить, – картошку по-деревенски по рецепту моего кумира Эктора Хименеса-Браво. Начальные знания о кулинарном мастерстве получил на стажировке в одном из мариупольских ресторанов, затем стал учеником известных шеф-поваров, сначала в Одессе, потом в Киеве. Большим прорывом для меня была стажировка в итальянском ресторанчике. Сейчас я вернулся в Мариуполь, чтобы помочь развитию современной гастрономии в городе и доказать, что идти к успешной кулинарной карьере можно в любом возрасте», – рассказал молодой шеф-­повар.

Красиво и вкусно

Одно из главных увлечений Александра – фуд-дизайн, или красивое оформление блюд. «Привлекательная внешне еда будет казаться человеку вкуснее. Многие столичные рестораны помнят об этом и стараются как можно эффектнее презентовать свои блюда. В Мариуполе же шеф-­повара часто не уделяют должного внимания подаче блюд, и я хочу это изменить», – отметил Александр Просяник.

Шеф-повар рекомендует сочетать на тарелке три контрастных цвета. Симметрия уже не в моде, поэтому лучше использовать элементы разных размеров, раскладывая их в вольном порядке.

Ресторанное блюдо из простых продуктов

«Я стараюсь брать для своих блюд обычные продукты, которые можно купить в магазинах, а еще лучше – выращенные поблизости. Фермерские продукты всегда свежее и полезнее привезенных издалека. Раньше мне казалось, что создать новое блюдо очень непросто, сейчас понимаю, что в этом нет ничего сложного. Необязательно изобретать велосипед, можно просто придумать авторский вариант любимого рецепта. Например, я как-то готовил ленивые вареники в мандариновом соусе. Оба продукта очень просты, но совмещать их вместе никто не пробовал, а получается очень вкусно», – говорит Александр.

Не накормить, а удивить

Шеф-повар признался, что сочетать несочетаемое вообще главный хит современной кулинарии, пример тому – приведенные ниже рецепты. Еще одна тенденция – молекулярная кухня, которая предусматривает научный подход в приготовлении еды. В кулинарии используют технические, физические и химические разработки, чтобы придать знакомым блюдам необычную форму или вкус. Задача молекулярной кухни не накормить до отвала, а удивить. Конечно, большинство блюд в домашних условиях не удастся повторить. Но самые простые, без использования сложных приспособлений и специальных добавок, можно приготовить на собственной кухне.

Рецепты от Александра

Борщ-желе

Для этого необычного блюда готовим борщ по любимому рецепту. Затем процеживаем бульон и добавляем растительный желирующий компонент – агар-агар (в соотношении к жидкости как написано на упаковке). Мясо можно нарезать тонкими слайсами и подать отдельно, а овощи измельчить в блендере и полить получившимся соусом готовое желе.

Свинина в маринаде из киви с мятным соусом и желе из ананаса

Добавляем желатин в стакан ананасового сока (правильное соотношение на упаковке желатина) и оставляем до загустения. Стограммовый кусок свиной корейки (1 стейк) маринуем в измельченных в блендере двух киви (три ложки пюре отложить на потом). Добавляем соль и сахар для усиления вкуса. Мариновать следует не более двух часов, чтобы кислота из киви не повредила волокна мяса. После обжариваем стейк до золотистой корочки и доводим до готовности в духовке. Свинина – единственное мясо, которое не имеет степеней прожарки, поэтому оно должно хорошо пропечься. Теперь готовим мятный соус. Отложенные три ложки пюре киви смешиваем с мелко нарезанной мятой (3-4 листика) и поливаем мясо соусом. Готовое желе режем кубиками и украшаем ими блюдо.

  


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