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Четверг, 30 марта 2017 года, № 33

Вкусно живем с Татьяной Мацковой

Секрет хорошего настроения

Фото автора: Сладкое производство. Для домашних конфет подойдут любые сухофрукты.

Шоколатье Анастасия Копылова о тонкостях приготовления авторских конфет на домашней кухне

«Шоколад для меня не просто сладость. В детстве я обожала молочный шоколад и конфеты, а когда выросла, любовь к ним никуда не делась, наоборот – шоколад стал неотъемлемой частью моей жизни. Я вы­училась на повара-кондитера и устроилась на шоколадную фабрику. Но, увы, такая работа быстро наскучила. В конвейерном производстве, когда каждый день мимо тебя проносятся по ленте тысячи однообразных шоколадных изделий, нет души», – говорит шоколатье кафе «Леконтина» Анастасия Копылова.

Домашняя кондитерская. «Я задумалась, а какие конфеты можно готовить в домашних условиях? Когда ты делаешь небольшую партию авторских конфет – каждая из них уникальна. Да, они не будут идеальными, как на производстве, но в каждой будет частичка души. В «Леконтине» весь ассортимент мы придумывали сами. Дома вы можете положить в конфеты только любимые ингредиенты. Включите музыку во время готовки, пойте, танцуйте, наслаждайтесь процессом, не бойтесь экспериментировать, изменять рецепты из Интернета или кулинарной книги на свой лад, и тогда ваши конфеты будут в сто раз вкуснее магазинных… и однозначно полезнее», – считает Анастасия.

Шоколадная математика. Приготовить конфеты можно и дома, главное – знать несколько правил. Перед работой шоколад нужно растопить и затемперировать, чтобы какао-масло кристаллизовалось. Соблюдение температурного режима здесь играет огромную роль.

Растапливать шоколад можно на водяной бане или в микроволновке. Главное – помнить, что нагревать черный шоколад выше 50 градусов нельзя, молочный растапливают при 45оС, а белый при 40. Застывать он должен при комнатной температуре.

Начинающему шоколатье. Темперировать шоколад можно с помощью кухонного комбайна. Разогрейте 2/3 измельченного шоколада и выложите в чашу. Затем включите комбайн и добавьте остальной продукт. Измельченные кусочки быстро забирают на себя температуру, снижая ее ровно до 31-32 градусов – рабочей температуры шоколада. Опустите кончик ножа в получившуюся массу, если в течение нескольких минут шоколад стал матовым – с ним можно работать.

Природа данного продукта такова, что, чем быстрее происходит процесс его охлаждения с помощью механического движения (в данном случае крутится нож), тем лучше результат. Если мы нагреем шоколад до 50оС, затем оставим его просто остывать на час до 31оС, ничего не получится. В то же время, если в помещении с температурой не выше 22оС мы при помощи движения за пять минут сможем 50оС превратить в 31оС, шоколад затемперируется.

Рецепты от Анастасии

Райское мгновение

Смешать в блендере 150 г сгущенки, 150 г кокосовой стружки, 150 г сливочного масла и банан. Оставить в холодильнике застывать на 20-30 минут. Скатать из готовой массы небольшие шарики, обмакнуть их в растопленный молочный шоколад. Разложить на подносе. Сверху посыпать разноцветными цукатами или присыпкой для украшения. Оставить застывать на ночь.

Тропический микс

Взять формочку для конфет (можно заменить емкостью из-под магазинных) и выложить на дно сухую папайю, клюкву и курагу. Они должны полностью заполнить ячейки, но не выходить за края. После залить сухофрукты растопленным молочным шоколадом. Теперь нужно слегка постучать формочкой по столу. Разровнять поверхность ножом и оставить конфеты застывать.

Полезные конфеты

Технология создания не отличается от предыдущего рецепта. Заполните формочку кусочками инжира и любыми орехами, залейте черным шоколадом. Каждая ячейка должна с горкой наполниться шоколадом. Постучите, чтобы предотвратить образование пузырьков и равномерно распределить шоколад. Оставьте на ночь для застывания при температуре +18-20оС.

  


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