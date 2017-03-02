Вторник, 28 марта 2017 года, № 32 PRO-творчество

Тоталитаризм как главный дирижер Вожделенный пузырек. Аптечная настойка боярышника – мерило всякого успеха.



Горе от ума. «Ба! Знакомые все лица!»



Редкая удача. Актерские находки – украшение спектакля.



Международный день театра труппа Мариупольской драмы ознаменовала премьерными показами спектакля DurDom Очередная премьера по пьесе Венедикта Ерофеева, легенды литературного андеграунда ХХ века, на большой сцене Мариупольской драмы весьма красноречиво подтверждает курс нынешнего руководства театра на обновление репертуара, который теперь выстраивается с учетом сегодняшних реалий и необходимостью удовлетворения вкуса всех горожан. После исключения по настоятельным просьбам общественных организаций из названия нашего храма Мельпомены слова «русский», на мариупольской сцене стали появляться спектакли на украинском языке, что соответствует культурным запросам украиноязычных горожан. Однако премьера DurDom, показанная в минувшие субботу и воскресенье, идет на русском языке. Впрочем, по-другому и не получится, ведь представители литературного андеграунда некогда мощной державы должны были писать на том языке, который был понятен жителям всех 15-ти республик. Смертельная доза в финале ИдеологическуювЂ‚подоплеку спектакля объяснил на пресс-конференции в канун представления главный режиссер театра Анатолий Левченко: «Из словосочетания «Советская Россия» я убрал слово советская, чтобы показать нынешнее состояние дел у этого государства». Понятно, что по этой задумке режиссера-постановщика и сценографа, а именно в этих ипостасях традиционно выступает Анатолий Левченко, и выстраивается все действо. Понятна и условность современного сценического языка, призванного не буквально погрузить зрителя в эпоху, а провести параллели, заставить задуматься, переосмыслить и сделать свои выводы. Жизненность спектакля DurDom покажет время, ведь стоит учитывать, что диссидентская пьеса Венедикта Ерофеева была естественна и желанна в доперестроечное время. Это подтверждает и самодеятельный спектакль, поставленный в 1987 году в качестве дипломного молодым мариупольцем Александром Пекличем, выпускником Киевского института культуры. Рассчитанный только на дипломную комиссию, он был востребован мариупольским зрителем, и руководству Дворца культуры «Азовсталь» (сегодня «Молодежный») довелось не единожды соглашаться на его показ, несмотря на наличие в штате собственного народного театра. Собственно, и сам Анатолий Левченко на заре своей творческой карьеры уже обращался к пьесе «Вальпургиева ночь, или Шаги командора». Как уверяют старожилы, спектакль не стал долгожителем на мариупольской сцене. У Венедикта Ерофеева данная пьеса стала единственно завершенной из задуманной автором постмодернистской трилогии. Надеемся, что нынешний спектакль станет финальной кодой постановочной трилогии на мариупольских сценах. И твердо верим, что метиловый спирт в качестве яда не прольется за рампу и театральный занавес отделит условность сцены от нынешних реалий. …и никаких аплодисментов Пьеса Венедикта Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» была издана в 1985 году, в канун ломки государственной системы. Тогда постмодернизм воспринимался как нечто новое, очень смелое и революционное. Критика идеологии и традиционной морали, иногда доходящая до абсурда, вызывала живой интерес у той части советского общества, которая устала от навязываемых системой стандартов. «Не зная прошлого, мы не сможем войти в будущее», – сказал главреж на предпремьерной пресс-конференции. Однако с первых же минут просмотра «спектакля для умных» возникает вопрос: а где же здесь, собственно, прошлое? В левченковской интерпретации вместо СССР – Россия, вместо горкома комсомола – горисполком, водка «андроповка» заменена на настойку боярышника, 26 бакинских комиссаров и 28 панфиловцев… на Али-Бабу и сорок разбойников(!). «Недекоммунизированными» остались лишь красное знамя да бюстик Ленина. И так незаметно в постановке из истории выпадает целая эпоха, а вместе с ней и Украина, хотя Ерофеев говорил обо всем Союзе и о нашей стране в том числе. У меня есть два варианта, почему режиссер вымарывает практически все, что имеет отношение к «совку». Первый – заигрывание с «ура-патриотами», готовыми разрушить все, что было, но смутно представляющими, как построить новое. Второй вариант – если предположить, что имеется в виду общество другой страны, где взаимоотношения больных между собой и медперсоналом гротескно копируют отношения народа и власти. Тогда все становится на свои места. Вспоминается бессмертная фраза из гоголевского «Ревизора»: «Чему смеетесь? Над собою смеетесь!» Органично в пьесе звучит итоговая ремарка «Никаких аплодисментов»,вЂ‚подчеркивающая трагифарс происходящего и указывающая на неизбежный печальный финал навязываемого строя, каким бы он ни был и как бы не именовался. Николай Пожогин, Татьяна Собецкая. Фото Льва Сандалова