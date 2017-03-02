Вторник, 28 марта 2017 года, № 32





Особый биотуалет

Специальные биотуалеты для людей с инвалидностью появятся в рамках программы «Доступный город», передает MRPL.CITY. Первый образец уже изготовлен «Азовмашпромом», его стоимость 50 тыс. грн. Биотуалет размером 2х2 м будет установлен в Театральном сквере, а затем и в парке «Веселка». Он будет оснащен сигнальным звонком, чтобы сотрудники парка помогли его открыть людям с инвалидностью.

Биотуалет спроектирован по типу контейнера и оснащен поручнями, столиком и крючками для вещей, рукомойником и зеркалом.

Соб. инф.