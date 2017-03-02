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Объединиться, чтобы не потерять дом
Из-за долгов более тысячи жильцов четырех азовмашевских общежитий могут остаться без света и газа
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Коммунальщики благоустраивают кладбища
В преддверии Пасхальной недели и поминальных дней приводят в порядок территорию мест захоронения
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Эх, дороги – не ухаб, так яма
Чтобы привести украинские автомагистрали в надлежащий вид, потребуется 10 лет и 1 триллион гривен. В Мариуполе ситуация лучше, но далека от европейских стран
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Вынужденная проблема
Дефицит общественных туалетов в Мариуполе все еще не преодолен
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Блокада отнимет 80 миллионов у города
Полное прекращение грузоперевозок вызвало неоднозначную реакцию и принесет огромные убытки, рост цен и тарифов
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