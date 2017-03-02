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Вторник, 28 марта 2017 года, № 32
Зеленый креатив
Коммунальщики создают гигантскую волну из цветов
«Зеленстрой» приступил к реконструкции административной площади Мариуполя, передает ilich.in.ua. Начата реализация проекта по изменению внешнего вида клумбы, расположенной вдоль проспекта Мира.
Элементы, формировавшие прежние цветочные насаждения, убираются. На их месте появится ковер из цветов в виде волны.
Сотрудники «Зеленстроя» выразили надежду, что этот подарок городу не постигнет участь клумб из роз, разворованных в прошлом году, – украдено было 450 кустов, украшавших площадь.