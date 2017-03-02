Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 27 марта 2017 года, Понедельник
Солнцу – быть!
А с тренером лучше...
Тоталитаризм как главный дирижер
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Зеленый креатив

Вторник, 28 марта 2017 года, № 32


Зеленый креатив

Коммунальщики создают гигантскую волну из цветов

«Зеленстрой» приступил к реконструкции административной площади Мариуполя, передает ilich.in.ua. Начата реализация проекта по изменению внешнего вида клумбы, расположенной вдоль проспекта Мира.

Элементы, формировавшие прежние цветочные насаждения, убираются. На их месте появится ковер из цветов в виде волны.

Сотрудники «Зеленстроя» выразили надежду, что этот подарок городу не постигнет участь клумб из роз, разворованных в прошлом году, – украдено было 450 кустов, украшавших площадь.

  


Другие новости выпуска № 32 от 28 марта 2017 года
  • Объединиться, чтобы не потерять дом /
  • Шок отменяется /
  • Демократия или бюрократия? /
  • Зеленый креатив /
  • Особый биотуалет /
  • Тоталитаризм как главный дирижер / PRO-творчество
  • Сяду на пенек! /
  • Ситуация напряженная /
  • Посмертная награда /

     

    		•

    Архив выпусков
    Март 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031
    год:   месяц:


    Топ новости


    Объединиться, чтобы не потерять дом
    Из-за долгов более тысячи жильцов четырех азовмашевских общежитий могут остаться без света и газа Подробнее...


    Коммунальщики благоустраивают кладбища

    В преддверии Пасхальной недели и поминальных дней приводят в порядок территорию мест захоронения

    Подробнее...


    Эх, дороги – не ухаб, так яма

    Чтобы привести украинские автомагистрали в надлежащий вид, потребуется 10 лет и 1 триллион гривен. В Мариуполе ситуация лучше, но далека от европейских стран

    Подробнее...


    Вынужденная проблема

    Дефицит общественных туалетов в Мариуполе все еще не преодолен

    Подробнее...


    Блокада отнимет 80 миллионов у города

    Полное прекращение грузоперевозок вызвало неоднозначную реакцию и принесет огромные убытки, рост цен и тарифов

    Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования