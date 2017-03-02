

Объединиться, чтобы не потерять дом

Из-за долгов более тысячи жильцов четырех азовмашевских общежитий могут остаться без света и газа Подробнее...



Коммунальщики благоустраивают кладбища



В преддверии Пасхальной недели и поминальных дней приводят в порядок территорию мест захоронения



Эх, дороги – не ухаб, так яма



Чтобы привести украинские автомагистрали в надлежащий вид, потребуется 10 лет и 1 триллион гривен. В Мариуполе ситуация лучше, но далека от европейских стран



Вынужденная проблема



Дефицит общественных туалетов в Мариуполе все еще не преодолен



Блокада отнимет 80 миллионов у города



Полное прекращение грузоперевозок вызвало неоднозначную реакцию и принесет огромные убытки, рост цен и тарифов