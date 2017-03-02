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Вторник, 28 марта 2017 года, № 32


Посмертная награда

Звание Героя Украины присвоено Евгению Тельнову

Звание Героя Украины посмертно Петр Порошенко присвоил бойцу Национальной гвардии Евгению Тельнову. Тот погиб 15 февраля 2015 года в результате боевых действий, случилось это неподалеку от Широкино. Гвардеец успел лично уничтожить несколько танков противника, которые готовились атаковать мирный Мариуполь.

  


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