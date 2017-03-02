Вторник, 28 марта 2017 года, № 32

Демократия или бюрократия? Украинцы в петициях просят о многом, но на рассмотрение попадают лишь некоторые инициативы В Украине сервис электронных петиций существует уже второй год. Но работает ли такой эффективный, на первый взгляд, инструмент обращения к власти? О чем просят украинцы законодателей? А главное, чем отличаются электронные заявки в органы местного самоуправления от петиций к Президенту? Разберемся по порядку. За время работы сервиса в Мариуполе необходимый количественный барьер преодолели 48 петиций из 110 поданных, на государственном уровне положенный барьер пре­одолели всего 40 петиций из 29 604. Только в этом году свои обращения к Президенту оформили 1310 человек, однако ни одно из них не собрало 25 тысяч подписей. Из того небольшого количества петиций, которые все же попали на рассмотрение к главе государства, ни одна не привела к реальным действиям. Петр Порошенко отвечал активистам перечислением законов Украины или перекладывал ответственность на кого-то другого. Получается замкнутый круг. В своих отписках местные власти тоже нередко переводят стрелки на центральную, а та в свою очередь на Президента. Первыми петициями, набравшими необходимые для рассмотрения Президентом 25 тысяч голосов, были обращения о назначении Михаила Саака­швили премьер-министром и свободном владении огнестрельным оружием. Отвечая на первый вопрос, Петр Порошенко описал процедуру назначения и увольнения премьера и объяснил, что не уполномочен этого делать. А на второй – что делегировал рассмотрение Владимиру Гройсману и предложил обсудить вопрос на заседании рабочей группы Комиссии по правам, свободам и обязанностям человека и гражданина. Преодолели количественный барьер голосов и прошения об отмене растаможки и акцизного сбора на авто, о лишении гражданства за сепаратизм, а также уменьшении депутатского корпуса до 100 человек. К слову, в ответ на последнее обращение Порошенко просто напомнил, что по закону положено 450, и все тут. Также украинцы требовали провести референдум по НАТО – президент пообещал, но не уточнил когда. Были и петиции с просьбой лишить депутатов неприкосновенности. «Я уже предлагал, решение за Радой», – ответил Петр Порошенко. Ремонт николаевской дороги оказался еще одной насущной проблемой, волнующей украинцев. Но и на эту петицию четкого ответа не было. Президент только согласился с тем, что проблема есть, и пообещал, что деньги обязательно выделят. Продолжают собирать голоса и петиции об увольнении некоторых чиновников, предложения по улучшению экологического состояния, ремонтам дорог, а также обращения с противоречивыми просьбами: то отменить такие праздники, как 8 Марта, 1 и 9 Мая, то наоборот – не допустить их отмены. Бывают и более абстрактные петиции: понизить тарифы, бороться с браконьерством или обеспечить всем украинцам европейскую заработную плату. Есть прошения совсем необычные, например о легализации марихуаны. Электронные петиции мари­упольцев тоже порой касаются общегосударственных проблем, но основная их часть все-таки обращена к местным властям. Больше всего петиций связано с общественным транспортом: горожане просят добавить маршруты, требуют тщательнее следить за перевозчиками и раз и навсегда научить водителей и кондукторов вежливости и тактичности. Некоторые мариупольцы просят открыть новые развлекательные площадки: кинотеатр в Левобережном районе, планетарий, вернуть «Макдональдс». Бывают и совсем нестандартные требования: разрешить игорные дома в поселке Мелекино или установить на площади Свободы памятник киногерою Дарту Вейдеру. Последняя петиция появилась недавно, но уже набрала 58 голосов. В этом году начали появляться обращения, связанные с благоустройством пляжей и велодорожек. Популярностью пользуется и требование признать бездомных котов частью городской экосистемы – эта петиция уже набрала 162 голоса. Чтобы петицию рассмотрел городской голова Мариуполя, нужна поддержка 250 жителей; во Львове, например, этот показатель в четыре раза больше – 1000 голосов. Стоит признать, что эффективность местных петиций на сегодняшний день не намного выше общегосударственных, ведь ни одна инициатива не была воплощена в жизнь. Впрочем, содержание некоторых все же совпадает с планами городского совета. Например, в мае прошлого года жители просили организовать сбор люминесцентных ламп, а в этом году директор департамента по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности горсовета Ваагн Мнацаканян рассказал, что департамент как раз работает над этим вопросом. Среди петиций на общегосударственном уровне и таких примеров нет. Татьяна Мацкова