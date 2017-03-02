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Вторник, 28 марта 2017 года, № 32


Шок отменяется

Минкульт Украины против бездумной реорганизации

На минувшей неделе процесс перестройки библиотечных систем Мариуполя перешел от досужего муссирования слухов сотрудниками библиотек к фазе нормализации отношений и практического понимания сути перемен.

Окончательно уравновесила ситуацию начальник управления культуры Донецкой областной госадминистрации Алина Певная. «Ильичевец. Город» уже писал о проведении круглого стола с ее участием, на котором присутствовали и Оксана Гринько, руководитель департамента культурно-общественного развития Мариупольского горсовета, и руководители учреждений культуры.

Требуются разъяснения

«Самая главная проблема для нас – отсутствие диалога с руководством, – заявила заслуженный работник культуры Украины, директор централизованной библиотечной системы для взрослых Людмила Гуркова. – Мы сегодня общаемся исключительно «в письменном виде», на наши обращения нет ответов, воспринимаются только отчеты, выполненные по запросам «сверху», а самый больной вопрос, который стоит при реорганизации, – сокращение штатов, около 50 человек».

По мнению Людмилы Гурковой, непонятна сама цель реорганизации.

«Если это только создание нового аппарата с одним директором вместо трех руководителей существующих централизованных библиотечных систем и массовое увольнение сотрудников, то где экономическое обоснование? – спрашивает Людмила Гуркова. – Ведь в дальнейшем предусмотрены и ремонты, и обновление материальной базы, и реальная возможность предоставления новых информационных услуг, но за какие средства – непонятно».

Программы пока нет

Как отметила Оксана Гринько, действительно было заявлено о сокращении 50 штатных единиц – в их числе более десяти вакансий, а также вспомогательный, технический и сезонный персонал. Что касается самой реорганизации, то ее программа еще не принималась. «Городской совет принял только решение о создании новой системы, – пролила свет на процесс реформы Оксана Гринько. – Но решение и программа – это разные вещи. В настоящее время графики ремонтов и переоснащение библиотек проходят экспертную оценку департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, которые просчитывают смету для каждого филиала. Сегодня все ремонты, планы переоснащения учреждений расписаны на каждый год начиная с 2017-го и заканчивая 2020-м».

По заверению директора департамента культурно-общественного развития Мариупольского горсовета, график будет обнародован, когда все расходы просчитают и сведут воедино. «Тогда документ появится на нашем сайте, вся информация будет доведена до широкой общественности и сотрудников библиотек», – подвела итог Оксана Гринько.

Гарантии защищенности

«без согласования с Министерством культуры реорганизация библиотек проведена не будет, – заверила собравшихся начальник управления культуры Донецкой облгосадминистрации Алина Певная. – До тех пор, пока не будут определены основные моменты и цели реорганизации, министерство своего подтверждения не даст».

По убеждению Алины Певной, сокращение сотрудников возможно только по согласованию с ЦК проф­союзов работников культуры. «При этом и та и другая сторона должны иметь веские аргументы, – пояснила руководитель. – Чтобы доказать неправомерность сокращения штатов, предъявите прежде всего эффективную работу, а не приписки количества читателей. Я легко смогу это проверить. Скажу сразу, мы не думаем, что если сократится численность сотрудников, то библиотека станет работать лучше. Мы досокращаемся, что в библиотеке останется два-три работника, а читателей придет и того меньше».

В результате собравшиеся пришли к общему мнению, что подобные встречи необходимы для оздоровления климата в коллективе. «Если вы не можете прийти к консенсусу на месте, – посоветовала Алина Певная, – то соберите аргументы, пришлите нам, предложите рассмотреть их за круглым столом. мы всегда открыты для каждого специалиста и работника».

Николай Пожогин  


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