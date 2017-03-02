Вторник, 28 марта 2017 года, № 32

Объединиться, чтобы не потерять дом Фото Евгения Носенко. Безальтернативный путь. Кооператив должен заключить прямые договоры с энергопоставщиками, заявляют представители местной власти и «Азовмаша», тем более что ДТЭК «Донецкоблэнерго» готова пойти на компромисс.



Фото Евгения Носенко: Коммунальный ад. Общежития уже обесточивали и отключали от газоснабжения, жильцы в отчаянии: как кормить детей?



Из-за долгов более тысячи жильцов четырех азовмашевских общежитий могут остаться без света и газа Социальные объекты «Азовмаша» задолжали за электроэнергию 3 млн грн, половина этой суммы – долги четырех общежитий по улицам Покрышкина и Карпинского, их задолженность перед «Горводоканалом» превышает 1 млн грн, аналогичная ситуация по вывозу мусора и другим коммунальным услугам. Откуда миллионные долги? В двадцатых числах марта эти общежития были обесточены на несколько часов, благо вопрос уладили и ДТЭК «Донецкоблэнерго» согласился подождать оплаты за услуги до 15 апреля, рассказывают жильцы. Несколько недель назад в указанных домах по той же причине отключили газ, но вскоре возобновили подачу голубого топлива: людям дали время на решение проблемы. Но терпение поставщиков не безгранично. Если в ближайшее время жильцы не предпримут необходимые меры, их дома могут остаться без энергоносителей. Причин, по которым образовались миллионные долги, несколько. Во-первых, не все жильцы платят. Во-вторых, платежи за коммуналку зависают на арестованных счетах «Азовмаша» и не перечисляются поставщикам услуг. Проблему усугубляет и то, что сами общежития являются залоговым имуществом, по этой причине город не может принять их в коммунальную собственность. Напомним, несколько лет назад «Азовмаш» взял банковские кредиты, но не смог их погасить. Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства, под арест попало и залоговое имущество, включая вышеупомянутые общежития. Жильцы возмущены, что их дома при этом были указаны как нежилые и теперь банки-кредиторы грозят выселением. А воз и ныне там Постояльцам предложили единственный возможный способ, как урегулировать ситуацию по коммунальным платежам и не остаться без электричества, газа и прочего: создать кооператив, чтобы он напрямую заключил договоры с поставщиками услуг и не зависел в этом плане от «Азовмаша». Стоит сказать, что кооператив «Элит-Виктория» был организован летом прошлого года, но дело не сдвинулось с мертвой точки, договоры с поставщиками энергоресурсов так и не заключили, долги перед ними растут с каждым месяцем. Председатель кооператива Татьяна Кацюба объясняет промедление тем, что «Азовмаш» не передал ордера, которые являются основанием для проживания людей. Когда согласья нет… Ситуация близка к критической. Но общая беда не объединила жильцов, а наоборот, разделила на два противоборствующих лагеря: часть из них подписалась за создание кооператива, остальные это решение не поддержали. ­Дескать, это ничего не изменит: кто не платил за коммуналку «Азовмашу», тот не будет платить кооперативу, а страдать от этого будут все без исключения, в том числе добросовестные плательщики. «Каковы механизмы работы с должниками, где гарантия, что через месяц мы не попадем в ту же ситуацию, что и сейчас? – задается вопросом жительница одного из общежитий Наталья Домашева. – Пусть на каждую квартиру установят индивидуальные электросчетчики – хотя бы для внутреннего пользования, чтобы было видно, кто сколько израсходовал. Пусть каждый платит за тот объем, который потребил. А то сейчас по общедомовому прибору учета расписывают по 230 кВт на человека». Как поясняют в «Донецкоблэнерго», в соответствии с законодательством расчеты с общежитиями энергопоставщики могут проводить только на основании показаний общедомового счетчика. Индивидуальные приборы учета на каждую квартиру не предусмотрены. Объем потребленной тем или иным общежитием электроэнергии делится поровну между жильцами. Безальтернативный путь На прошлой неделе представители городской власти и «Азовмаша» в очередной раз встретились с жильцами общежитий, обстановка была напряженной, иногда разговор шел на повышенных тонах. «Создание кооператива, который бы собирал плату с проживающих и рассчитывался за услуги с поставщиками, – это единственный цивилизованный законный путь решения проблемы, – подчеркнул первый заместитель городского головы Мариуполя Александр Голтвенко. – Если вам не подходит действующий кооператив, вы вправе создать любой другой, который бы вас устроил, это делается простым большинством голосов. Выберите руководителем того, кого считаете достойным представлять ваши интересы». Эту позицию разделяет и заместитель генерального директора «Азовобщемаша» Константин Иващенко: по его словам, оформление договорных отношений между кооперативом и энергопоставщиками – единственный способ избежать отключения услуг. «За февраль энергопоставляющие организации выставили «Азов­машу» счета на сумму более 500 тыс. грн, а общежития оплатили чуть более 60 тысяч», – сообщил Константин Иващенко. Только за последние шесть лет общежития задолжали за воду, электроэнергию и другие энергоресурсы более 1 млн грн, причем 38% жителей этих домов – азовмашевцы, которым предприятие задолжало зарплату. Вместе с тем Константин Иващенко пообещал, что «Азовмаш» изыщет возможность для оплаты коммунальных услуг за своих работников. Жильцы, которые исправно платят, возмутились: «А долги на нас повесите? Куда подевались деньги, которые мы платили "Азовмашу"?» «Долги, которые накопились до текущего периода, – это долги «Азовмаша», энергопоставляющие компании готовы строить финансовые отношения с вновь созданным кооперативом с чистого листа», – пояснил Алексадр Голтвенко. «Сейчас главное, чтобы ваши дома не отключили от электричества, скоро такой же вопрос возникнет по газу, – предупредил председатель Кальмиусской райадминистрации Александр Царек. – Вы должны провести сверку и определиться, с какого числа кооператив будет платить напрямую поставщикам услуг, главное, что ДТЭК «Донецк­облэнерго» идет навстречу». «Мы готовы пойти на компромисс и заключить прямой договор, наши отношения станут двусторонними, расчеты будут прозрачными, вы будете понимать, на что идут ваши средства», – подтвердил директор по продажам ДТЭК «Донецкоблэнерго» Александр Северин. Подводя итоги встречи, Александр Голтвенко еще раз обратился к жителям: «Если вы не объединитесь, эта проблема не решится никогда. Это ваши здания, за коммунальные услуги нужно платить, другого пути не существует. Чем больше вы будете затягивать этот вопрос, тем больше будет усугубляться проблема». Очередная встреча с жителями назначена на предстоящую пятницу.

Юлия Франжева