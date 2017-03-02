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Вторник, 28 марта 2017 года, № 32
Ситуация напряженная
В зоне АТО трое военных убиты, 16 ранены
За минувшие выходные наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. Всего в зоне АТО за субботу и воскресенье произошло 169 обстрелов. Трое украинских военнослужащих погибли,16 ранены, передает MRPL.CITY.
По данным штаба АТО, в субботу центрами огневого противостояния были Широкино и Водяное, более интенсивные обстрелы зафиксированы под Мариуполем в воскресенье. Позиции под Водяным и Чермалыком обстреливались из ствольной артиллерии калибра 122 мм, пулеметов и гранатометов различных систем. В районах Широкино, Павлополя, Водяного, Талаковки и Красногоровки обстрелы велись из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также в Широкино противник применял зенитную установку ЗУ-23-2.
В субботу на всей линии фронта в зоне АТО за сутки ранены шесть военнослужащих, еще двое получили боевые травмы.
В воскресенье трое украинских воинов погибли, восемь были ранены.
Выяснилось, что военные погибли в результате обстрела из минометов калибра 120 мм опорного пункта вблизи Авдеевки.