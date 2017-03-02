Вторник, 28 марта 2017 года, № 32





Ситуация напряженная

В зоне АТО трое военных убиты, 16 ранены

За минувшие выходные наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. Всего в зоне АТО за субботу и воскресенье произошло 169 обстрелов. Трое украинских военнослужащих погибли,16 ранены, передает MRPL.CITY.

По данным штаба АТО, в субботу центрами огневого противостояния были Широкино и Водяное, более интенсивные обстрелы зафиксированы под Мариуполем в воскресенье. Позиции под Водяным и Чермалыком обстреливались из ствольной артиллерии калибра 122 мм, пулеметов и гранатометов различных систем. В районах Широкино, Павлополя, Водяного, Талаковки и Красногоровки обстрелы велись из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также в Широкино противник применял зенитную установку ЗУ-23-2.

В субботу на всей линии фронта в зоне АТО за сутки ранены шесть военнослужащих, еще двое получили боевые травмы.

В воскресенье трое украинских воинов погибли, восемь были ранены.