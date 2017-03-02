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Вторник, 28 марта 2017 года, № 32


Сяду на пенек!

Фото Евгения Носенко: Грустное зрелище. Отсутствие лавочек не делает город комфортнее.

Состояние остановок вызывает справедливые нарекания жителей

Жительница Мариуполя Людмила Мартыненко на приеме у городского головы пожаловалась на отсутствие лавочки в остановочном павильоне на площади Кирова напротив магазина «Орбита». Нарекания пенсионерки вызвали и отписки сотрудников муниципалитета, которые она получила в ответ на свое обращение.

«Пожилые люди вынуждены стоять в ожидании транспорта, – пояснила мариупольчанка. – Слава богу, есть навес, хотя бы от дождя можно укрыться и от палящего солнца, но бывает, ноги гудят и не очень хорошо себя чувствуешь, а присесть некуда…»

В принципе, здесь останавливаются автобусы только одного маршрута – №201. И, как говорят старожилы, официальная остановка в этом месте была, когда эта маршрутка следовала от Набережной (по улице Шмидта через пост-мост) по бульвару Шевченко, сейчас же автобус, проходя через автовокзал, останавливается у рынка «Кировский».

Начальник инспекции по благоустройству Мариупольского городского совета Сергей Марчук рассказал, что в нашем городе разработан единый архетип остановочных пунктов и вполне логично было бы дождаться, когда их начнут устанавливать на остановках общественного транспорта. На это будут затрачены бюджетные средства.

На что Вадим Бойченко справедливо заметил, что мариупольские пенсионеры заслужили право ожидать общественный транспорт, сидя на лавочке. Тем более, как пояснила Людмила Мартыненко, там достаточно укрепить несколько досок. К тому же павильоны единого установленного образца не смогут появиться одновременно на всех маршрутах. «Найти доски в одном из коммунальных предприятий не составит труда, и не придется тогда говорить о расходовании бюджетных средств», – сказал мэр.

Как сообщил Сергей Марчук, в настоящее время уже решен вопрос комплектации остановочного пункта на площади Кирова и до конца марта здесь появятся удобные лавочки.

Николай Пожогин  


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