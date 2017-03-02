Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 25 марта 2017 года, Суббота
Школьники учатся сортировать мусор
Бездомные коты как часть экосистемы
День спорта в Мариуполе
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / За сохранение Украинского государства

Суббота, 25 марта 2017 года, № 31


За сохранение Украинского государства

Орден как высшая негосударственная награда учрежден волонтерами в 2015 году. Он вручается за выдающиеся заслуги в защите независимости Украины и волонтерской помощи Вооруженным силам. Военным – с красно-черной лентой на колодке, волонтерам и медикам – с желто-голубой. Сделан в форме трезубца – символа государственности и независимости Украины, в центре меч острием кверху – знак воинской доблести.

Примечательно, что серебро на изготовление награды предоставляют жители.

Ценность высока

У Мариуполя тоже есть свой народный герой – волонтер Лилия Болбат. Именно на нее в первую очередь легла подготовка к очередной церемонии вручения ордена в нашем городе.

«Эта инициатива была протестом против вручения государственных наград не тем людям. Появилась идея создать орден, которым народ, граждане Украины будут награждать тех, кого считают своими героями. Этот орден стал очень значимым, особенно для военных», – отмечает Лилия Болбат.

Создана комиссия, в которую входят известные народные герои, – они отбирают из тысяч претендентов, чьи кандидатуры подают украинцы, тех, кто будет представлен к награде.

23 марта, перед проведением церемонии, на обсуждение общественности вынесен список из 12 фамилий: Александр Вохрамеев – посмертно, танковый батальон 93-й отдельной механизированной бригады; Андрей Кулягин – посмертно, танковый батальон 93-й отдельной механизированной бригады; Роман Радивилов – посмертно, 1-й батальон 54-й бригады; Валерий Гудзь, 72 бригада; Олег Книжник, 36 бригада; Арти Грин, 25-й батальон; Алексей Гоков, 55 бригада; Станислав Партала, батальон «Азов»; Владимир Голованюк, 27-й реактивный полк; Андрей Копычин, 8-й батальон УДА; Татьяна Иваненко, военно-медицинский клинический центр Южного региона; Геннадий Мясоедов, медицинская служба «Ветерок».

На данный момент орденом «Народный герой Украины» награждено свыше 200 человек.

 Не ради наград

«В 2015 году приглашение на церемонию во Львов для меня было полной неожиданностью, – вспоминает Лилия. – Не знаю, кто подал мою кандидатуру. В то время мне вообще мало что было известно об ордене.  Я простой человек, себя не считаю героем. Каждый награжденный выполнял и выполняет на этой войне свои задачи совсем не ради наград. Хотя очень приятно, что народ выбрал».

А еще Лилия считает, что врученный ей орден наполовину принадлежит и ее мужу Ивану, который всегда помогает, всегда рядом.

Церемония проводится с периодичностью примерно раз в месяц в разных городах Украины, наконец торжество пройдет и в при­фронтовом Мариуполе. Активно включились в подготовку и городские власти.

Награждение народных героев Украины состоится в Мариуполе 2 апреля в 13:00 во Дворце металлургов. Поздравит героев известный украинский певец Александр Положинский и группа «Тартак». Вход свободный.

 


Анастасия Дмитракова  


Другие новости выпуска № 31 от 25 марта 2017 года
  • Коммунальщики благоустраивают кладбища /
  • Нам совсем не товарищи /
  • Определились с местами продаж /
  • Выделить средства на проблемы Мариуполя /
  • На слуху: значимые события недели /
  • Мнение юриста /
  • Экономия или «ложь» тепломера? /
  • Семимильными шагами /
  • Цена блокады /
  • Солнцу – быть! /
  • Огород на школьном подоконнике /
  • За сохранение Украинского государства /
  • Мариуполь укрепляет позиции /
  • С днем рождения, именинники недели! /
  • План мероприятий центра социальной защиты «Забота» /
  • «Важно в любых обстоятельствах оставаться человеком» / Публично о личном с Татьяной Мацковой

     

    		•

    Архив выпусков
    Март 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031
    год:   месяц:


    Топ новости


    Коммунальщики благоустраивают кладбища

    В преддверии Пасхальной недели и поминальных дней приводят в порядок территорию мест захоронения

    Подробнее...


    Эх, дороги – не ухаб, так яма

    Чтобы привести украинские автомагистрали в надлежащий вид, потребуется 10 лет и 1 триллион гривен. В Мариуполе ситуация лучше, но далека от европейских стран

    Подробнее...


    Вынужденная проблема

    Дефицит общественных туалетов в Мариуполе все еще не преодолен

    Подробнее...


    Блокада отнимет 80 миллионов у города

    Полное прекращение грузоперевозок вызвало неоднозначную реакцию и принесет огромные убытки, рост цен и тарифов

    Подробнее...


    Убийственная реформа скорой

    В результате реорганизации парамедики заменят врачей. Специалисты предупреждают: итог будет плачевный, до больниц доедут далеко не все пациенты

    Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования