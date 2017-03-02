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Суббота, 25 марта 2017 года, № 31


Солнцу – быть!

Всеукраинский тур группы «Антитела». Остановка в солнечном Мариуполе.

В Мариуполе с гастролями побывала известная киевская поп-рок-группа «Антитела». Концерт состоялся в рамках большого всеукраинского тура в поддержку нового альбома «Солнце», который стартовал 14 февраля во Львове и завершится 25 мая в Киеве.

От Львова до Киева, через прифронтовые города

С сольной программой «Антитела» в Мариуполь приехали впервые. Перед концертом, который состоялся 22 марта во Дворце металлургов, музыканты встретились с поклонниками своего творчества: сначала в ПортCity, затем – в Мариупольском государственном университете. Фронтмен группы Тарас Тополя рассказал об истории создания коллектива, поделился творческими планами и ответил на вопросы. Все желающие могли взять у артистов автограф и сделать фото на память.

«Нынешний тур еще масштабнее, чем прошлогодний, во время которого мы посетили 30 городов и практически везде были аншлаги, – рассказал Тарас Тополя. – В этом году мы решили дать концерты и в прифронтовых городах – Северодонецке, Покровске, Краматорске, Мариуполе. Ваш город встретил ясной, солнечной погодой, и так же тепло нас встретили мариупольцы. В разных городах Украины мы выступаем с одинаковой программой. Мы считаем, что в ваш регион важно привозить украинскую музыку и культуру».

Музыканты рассказали, что все они принимают участие в каких-либо общественных или волонтерских проектах. Часть доходов направляют в помощь раненым, регулярно проводят сбор вещей для военных. Группа «Антитела» частые гости в городах, расположенных вблизи зоны АТО. «События в Донбассе не могли пройти мимо нас, – говорит Тарас Тополя. – Военная риторика нашла отражение и в нашем творчестве. На музыку, тексты война наложила свой отпечаток. Новый альбом мы назвали символично – «Солнце», поскольку в будущее все-таки смотрим с оптимизмом и надеемся, что общими усилиями нам удастся изменить Украину к лучшему».

Секрет успеха

На вопрос о том, с чем связано необычное название группы, Тарас Тополя отвечает так: «Мир состоит из противоположностей, он основан на извечном противостоянии добра и зла. Если название рассматривать с точки зрения биологии, то антитела крови ведут борьбу с вирусами, а мы – с безвкусицей в музыке».

Музыканты утверждают, что работают прежде всего для собственного удовольствия и для того, чтобы дарить положительные эмоции зрителям.

«Хорошие результаты приносит только любимое дело, – делится фронтмен группы. – Я, например, никогда не прекращал заниматься тем, что мне больше всего нравится. Правда, бурная концертная деятельность оставляет меньше времени для общения с семьей, но нужно чем-то жертвовать… Я счастлив, что нашел дело своей жизни».

ПовЂ‚словамвЂ‚ТарасавЂ‚Тополи, успешнымвЂ‚людямвЂ‚необходимо реализовать себя не только в профессиональной, но и в общественной деятельности. На встрече со студентами МГУ он рассказал о глобальном молодежном проекте U-Report, инициированном фондом ЮНИСЕФ. Проект представляет собой смс-опрос, направленныйвЂ‚навЂ‚активизацию роли молодежи в социальных программах. Всего в нем участвует 34 страны, а в Украине он дейст­вует на протяжении последних двух лет.

«Антитела» о неравнодушии: «Важно не быть безучастным к проблемам общества и делать все возможное, чтобы наша жизнь стала лучше».

 

Александра Данилова  


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