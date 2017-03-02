Суббота, 25 марта 2017 года, № 31





Огород на школьном подоконнике

Необычная идея вырастить в стенах школы полезные салаты и пряности пришла воспитанникам клуба «Зеленый росток» в ОШ №25. «Зеленый центр Метинвест» поддержал инициативу юных биологов и подарил клубу все необходимое: семена, горшки, набор специальных инструментов для ухода за комнатными растениями и распылители для воды.

Школьники посадили семена в небольшие пластиковые контейнеры и по очереди бережно ухаживали за импровизированным огородом. Результат не заставил себя долго ждать: взошли все девять разновидностей зелени. «Дети очень трепетно относятся к своему труду, – отмечает руководитель клуба «Зеленый росток» в ОШ №25 Наталья Смищук. – Мы все делаем по технологии. Ребята приходят, проверяют состояние грунта, обрызгивают ростки водой. Планируем пересадить их в горшки большего размера».

На школьных грядках растут руккола, укроп, салат, базилик, причем некоторые воспитанники клуба организовали огород на подоконнике и у себя дома. Теперь юные экологи знают: вкусную зелень можно вырастить и не имея большого огорода, достаточно свободного подоконника или балкона.

Татьяна Мацкова