Суббота, 25 марта 2017 года, № 31

Семимильными шагами Подпись под фото visitdonbass.info: Лицо нового муниципалитета. Здание бывшего кинотеатра «Союз» реконструируют под «Мультицентр», в который будут обращаться по административным, социальным, пенсионным и коммунальным вопросам.



Реализация большей части инфраструктурных проектов в Мариуполе была перенесена на 2017 год, и уже вскоре Донецкая область превратится в сплошную стройплощадку, пообещал губернатор Павел Жебривский. Напомним, в прошлом году государственный бюджет дополнительно распределил средства на Донецкую область. Деньги поступили на счета областного казначейства летом прошлого года, но обещанной суммы инвестиций в размере 700 млн грн Мариуполь так и не дождался. В конце октября Павел Жебривский уточнил, что область не только выполнит свои обещания по части финансирования, но и превзойдет их: наш город получит 1,2 млрд грн в виде выполненных работ. Другими словами, область выступает заказчиком и проводит торги, город берет на себя подготовку и прохождение экспертизы проектов. Правда, с последним есть проблемы. «Научные институты сейчас функционируют очень плохо. Они отвыкли работать. Качество проектно-сметной документации очень низкое. Все это замедляет процесс…» – пояснил глава Донецкой облгосадминистрации. Меньше формализма, больше дела Последнее время Мариуполь постоянно сталкивался с проблемой затягивания экспертизы инфраструктурных проектов, некоторые из них рассматривались в течение двух-трех лет, притом что результаты должны выдаваться в срок от 15 дней до трех месяцев в зависимости от сложности работы! В частности, наблюдались значительные задержки по экологическим проектам, таким как полигон ТБО и очистные сооружения в Кленовой балке. Со сменой руководства и большей части сотрудников донецкого филиала ГП «Укргосстройэкспертиза» ситуация изменилась к лучшему. «Раньше существовали негласные приоритеты, согласно которым проектами одних городов эксперты занимались в первую очередь, а других – откладывали, – отмечает начальник управления капитального строительства Мариупольского горсовета Валерий Шевченко. – Очередь мариупольских проектов была где-то посередине, ближе к концу, поэтому они рассматривались дольше. Когда сменился руководящий и кадровый состав в донецком филиале «Укргосстройэкспертизы», к нам стали нормально относиться, наши проекты больше не откладывают в долгий ящик». Определились с приоритетами Какие же из наиболее значимых инфраструктурных проектов область обещает профинансировать в текущем году? В первую очередь это более 40 переходящих с 2016 года проектов на сумму порядка 470 млн грн, отмечает директор департамента экономики и структурных реформ Мариупольского горсовета Юрий Кампов. Деньги на их реализацию выделяются. По некоторым торги уже завершились, десять из них – в стадии выполнения, обозначенные сроки – 2017-й – начало 2018 года. Наиболее значимые проекты: ремонт кровель и установка приборов учета тепловой энергии в жилых домах; ремонт водоводов и реконструкция канализационных насосных станций; приобретение спецтехники для КП «Коммунальник» и МКП зеленого строительства; дополнительное приобретение трамваев и троллейбусов. Не забыли о медицине и образовании: область дает деньги на реконструкцию хирургического корпуса коммунального учреждения «Мариупольское территориальное медицинское объединение здоровья ребенка и женщины», приобретение медоборудования для эндоскопического отделения вышеупомянутого лечучреждения, а также для военного госпиталя и центра медико-санитарной помощи (хоспис), кроме того, будут профинансированы завершающие работы в опорной школе №66. Если говорить о новых проектах 2017 года с финансированием из областного бюджета, то деньги на их реализацию еще не выделены, да и процесс согласования полного их перечня пока не завершен. Правда, уже достигнуты договоренности о финансировании целого ряда объектов за счет областных средств фонда охраны окружающей среды и областных средств, сформированных из остатков средств местных бюджетов населенных пунктов Донецкой области, неподконтрольных органам государственной власти. Среди значимых проектов – реконструкция набережной Левобережного района (39 млн грн), парков имени Гурова (20 млн грн) и «Веселка» (18 млн грн), первая очередь реконструкции и строительства полигона ТБО в Левобережном районе (10 млн грн), а также ряд других объектов на сумму около 57 млн грн. Дорога ложка к обеду Важно не только получить средства, но и своевременно их освоить. «Бывает, что готовые проекты долгое время не финансируются или есть трудности с поиском исполнителей работ. За это время национальная валюта обесценивается, как следствие, дорожают товары и услуги. По этой причине приходится по два-три раза проводить экспертизу того или иного проекта, а это дополнительные затраты. Было бы логично не проводить в таких случаях повторную экспертизу, а делать корректировку стоимости с учетом официального уровня инфляции, но для этого нужно принять соответствующие поправки в законодательство», – отмечает Валерий Шевченко. Несбыточные желания?

Мариуполь вышел с инициативой открыть в нашем городе отдельный филиал «Укргосстройэкспертизы», что позволило бы упростить и ускорить прохождение экспертизы и реализацию проектов, но для этого нужны специалисты, а их не хватает.

Юлия Франжева