Суббота, 25 марта 2017 года, № 31

Цена блокады В прямом эфире «Мариуполь online» генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко напомнил, что прекращение хозяйственной деятельности на предприятиях Группы Метинвест на неподконтрольной Украине территории было вынужденным шагом, так как сотрудникам угрожали физической расправой и руководство компании посчитало, что не имеет права рисковать людьми. «Это нарушение всех законов Украины и международного права. Иначе как беспределом такое поведение назвать нельзя», – считает Юрий Зинченко, оценивая последствия фактически захвата украинских предприятий фейковыми респуб­ликами. Потери: максимум 32 млрд, минимум 1,4 млрд гривен По его мнению, ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на группе блокировщиков и нескольких народных депутатах, а отдуваться придется всей Украине. Предприятия Метин­веста, оставшиеся за линией соприкосновения, только за прошлый год перечислили в бюджет страны порядка 1,4 миллиарда гривен. Более 20 тысяч людей остались без работы, а мариупольские предприятия каждый день несут большие убытки из-за отсутствия сырья. На самом деле Украину ожидают еще большие потери. По данным ГФС, за 2016 год всеми предприятиями – угольными, энергетическими, телекоммуникационными, металлургическими и машиностроительными компаниями, которые расположены на временно неподконтрольных территориях, но зарегистрированы были в Украине – в государственный бюджет страны было уплачено 31,6 млрд грн. Не меньше Украина потеряет и вследствие блокады в 2017 году. «Группа Метинвест готова принять своих сотрудников с неподконтрольных территорий – тех, кто хочет продолжить трудовую деятельность на предприятиях компании на территории Украины. Мы создали в Мариуполе центр по трудоустройству сотрудников Метинвеста, который уже консультирует желающих. Принято порядка 300 заявок. Причем приезжать в центр не обязательно, подробную консультацию можно получить и по телефону. Есть даже люди, которые уже оформляют пакет документов и в ближайшее время вольются в трудовые коллективы комбинатов», – подтвердил Юрий Зинченко. Будущие сотрудники, которые не найдут места на комбинатах по специальности, смогут бесплатно освоить новую профессию. Для этого работают учебные центры как на «Азовстали», так и на комбинате имени Ильича. Только начали подниматься на ноги – и новый удар Утрата контроля над предприятиями на неподконтрольной территории скажется на всех. В этом году Украина потеряет порядка 2 млрд долларов валютной выручки, в целом, по прогнозам экспертов, страна лишится около 2% роста ВВП. «Мариупольские предприятия не менее остро ощущают последствия блокады. По итогам февраля меткомбинат ежедневно терпел убытки порядка 7 млн грн в день! Только комбинат имени Ильича потерял около 20% производства стали, 20% производства чугуна и 22% производства агломерата», – рассказал Юрий Зинченко. Но и это еще не все. Убытки грозят и машиностроительным, ремонтным и другим предприятиям, которые так или иначе связаны с металлургической промышленностью. А дальше цепочка потянется и в другие области. Правительство уже заявило, что из-за неблагоприятной ситуации украинцы могут не рассчитывать на дальнейшее повышение социальных выплат в этом году. Для наглядности генеральный директор меткомбината имени Ильича привел пример с поставкой агломерата – он производился Авдеевским коксохимом из сырья, поставляемого предприятием «Краснодонуголь». И доля авдеевского агломерата для предприятия была очень весомой – 80%. Сегодня цепь разорвана, и теперь ценное сырье придется возить издалека – ЮАР, Австралия, США. Ближайший поставщик агломерата – Россия – даже не рассматривается. Зарубежный же агломерат обойдется меткомбинатам в 2-2,5 раза дороже, из-за чего и цена готовой продукции вырастет на 15-20%. «За последние три года мы прошли нелегкий путь. Пережили проблемы с логистикой, отсутствием газа, обстрелами предприятий и разрушением мостов. И только начали становиться на ноги, как блокада вернула нас к исходной точке. Повысив цену, мы снова по некоторым продуктам станем неконкурентоспособными на мировом рынке. Но, несмотря на все, мы будем бороться за наши предприятия и трудовые коллективы», – подчеркнул Юрий Зинченко. Коснется каждого: Бюджет Мариуполя недополучит в этом году 80 миллионов гривен, так как многие предприятия, такие как Харцызский трубный завод и Енакиевский меткомбинат, были зарегистрированы в нашем городе и перечисляли налоги в местный бюджет. А ведь эти деньги могли быть использованы на инфраструктурные проекты или приобретение нового оборудования для медицинских и учебных учреждений. Татьяна Мацкова