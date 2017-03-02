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Суббота, 25 марта 2017 года, № 31


На слуху: значимые события недели

Пожар на складе снарядов в Балаклее

В ночь на 23 марта на оружейных складах воинской части в Балаклее Харьковской области начался пожар. Снаряды взрывались и разлетались. К 7:30 четверга из города было эвакуировано около 20 тысяч человек. Военная прокуратура называет одной из вероятных причин инцидента диверсию. К утру пятницы интенсивность взрывов снизилась, известно об одной погибшей.

В центре Киева убит российский экс-депутат

Денис Вороненков был застрелен 23 марта возле отеля Premier Palace. Его охранник получил ранение, но сумел ранить киллера. Последний умер в больнице. Бывший депутат Госдумы РФ ранее получил украинское гражданство и был свидетелем по делу Виктора Януковича. Украинские власти назвали это происшествие политическим убийством. Петр Порошенко сказал, что это «акт государственного терроризма со стороны России».

Введена в обращение монета к 100-летию Украинской революции

Монета номиналом 5 гривен продолжает серию «Возрождение украинской государственности». Она посвящена бурным событиям начала ХХ века, ознаменовавшим борьбу украинской нации за восстановление и утверждение собственной государственности. Изготовлена из нейзильбера, тираж составляет 35 тысяч. Розничная цена – 43 гривны.

В Раде открылась выставка мариупольских художниц

Работы Елены Украинцевой и Анны Торкаенко выставлены в холле парламента с 21 марта. Художницы представили 50 живописных, графических работ и инсталляций.  Артобъекты рассказывают о жизни прифронтового города в период вЂЋ2014-2017 годов. Также в Верховной Раде был презентован литературный проект «По живому» под редакцией Оксаны Стоминой и Олега Украинцева.

Актер мариупольского театра Александр Арутюнян издал книгу

Презентация состоится в драматическом театре 25 и 26 марта, в дни премьеры спектакля «Durdom». Книга заслуженного артиста Украины «О жизни… о театре… о себе», изданная тиражом 500 экземпляров, на 240 страницах рассказывает о жизни и творческой судьбе артиста. По словам Александра Арутюняна, свой литературный труд он посвятил жене и детям.

  


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