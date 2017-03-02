Суббота, 25 марта 2017 года, № 31





Определились с местами продаж

Исполнительный комитет Мариупольского городского совета своим решением утвердил места ярмарочной и праздничной торговли на территории города, чтобы мариупольцы могли покупать товары без лишних накруток, непосредственно у производителей, а предприниматели получили возможность повышать конкурентоспособность продукции местного производителя и расширять рынки ее сбыта.

«В 2016 году городской голова Мариуполя Вадим Бойченко давал отдельное распоряжение по каждому мероприятию. С этого года мы решили упорядочить ярмарочную и праздничную торговлю, определились с местами, датами и видами продукции, которая будет реализовываться в тех или иных районах», – сообщил на заседании исполкома директор департамента экономики и структурных реформ Мариупольского горсовета Юрий Кампов.

Городские райадминистрации определили 17 подходящих мест для ярмарочной и 55 для праздничной торговли с учетом обеспечения удобств и создания надлежащих условий для продавцов и покупателей.

Плата за необорудованные торговые места для размещения торгового оборудования и специализированных автотранспортных средств не взимается.

Реализовывать продукцию можно при наличии справки-согласования или пригласительного письма от одной из городских районных администраций, которые являются организаторами ярмарочной торговли.

Юлия Франжева