Суббота, 25 марта 2017 года, № 31





Нам совсем не товарищи

Фото Евгения Носенко: Культпоход в библиотеку. Ежедневно школьники проходят мимо наливайки.





Эта проблема в Мариуполе стара как мир. «Ильичевец. Город» на своих страницах неоднократно поднимал тему генделыков-наливаек. Буквально на прошлой неделе мы рассказали об обстоятельствах открытия питейных заведений в цокольных этажах жилых зданий (подробнее в №27 от 16 марта нынешнего года). Этот вопрос подняли жители Приморского района. Теперь новый сигнал поступил из Центрального.

«В доме по проспекту Металлургов, 121 открыта обычная наливайка, хотя и называется она «Домашняя кухня», а рядом «Три товарища», – сообщает Людмила Мартыненко. – Уже с раннего утра, буквально с 8:00, там собираются страждущие, но совсем не позавтракать, а “поправить здоровье”».

И это в том же доме, где расположена амбулатория и детская библиотека, уверяет наша читательница. «Хороши завтраки, когда, «поев», группа мужчин специфического вида выходит и на пороге начинает выяснять отношения совсем не литературным языком. А как же дети, приходящие в библиотеку?» – риторически вопрошает Людмила Мартыненко.

«Мы спаиваем наших мужиков, – уверена неравнодушная мариупольчанка. – В этом же районе в доме №2 по улице Котляревского функционирует «Чайка», бывшая «Чайхана». Здесь нет ни одного туалета, и посетители справляют нужду в палисаднике дома. И это называется «ресторанным бизнесом»?! Ведь именно так именуют это место в своих отписках на мои жалобы чиновники разных рангов из муниципалитета. А какой же это ресторан, если нет ни туалета, ни даже своего мусорного бака и за вывоз их мусора платят жители дома?»

Еще одно красноречивое свидетельство – генделык «Калинка» на остановке на площади Кирова.

Свое видение ситуации Людмила Мартыненко изложила на личном приеме городского головы, состоявшемся в минувший четверг.

Вадим Бойченко поблагодарил посетительницу за неравнодушие и заверил, что Мариуполь будет меняться. «Мы идем дорогой перемен, но проблема наливаек живуча, их хозяева постоянно находят лазейки в законах и правилах торговли, потому у большинства подобных заведений есть лицензия, – пояснил городской голова. – Наш юридический департамент уже завершает подготовку предложений к соответствующему законопроекту, и очень хочется, чтобы народные депутаты поддержали нас».

Нужны изменения: Юридический департамент Мариупольского городского совета работает над предложениями, которые помогут усовершенствовать законодательство в сфере общепита и продажи алкогольных напитков.

Николай Пожогин