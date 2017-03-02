Суббота, 25 марта 2017 года, № 31





Выделить средства на проблемы Мариуполя

23 марта в Верховной Раде обсуждался законопроект №6210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений и устранения противоречий, возникших при принятии Закона Украины “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине”».

Цель документа – избежать дисбаланса местных бюджетов Донецкой и Луганской областей, а также устранить ошибки.

Выступая в поддержку законопроекта, Олег Ляшко напомнил парламентариям о проблемах Мариуполя.

Одна из них, например, является следствием того, что был утрачен контроль над украинскими предприятиями, которые работали на временно неподконтрольной территории, в том числе Енакиевским металлургическим комбинатом.

«Город потерял 80 миллионов гривен доходов местного бюджета, притом что в Мариуполе сегодня зарегистрированы десятки тысяч вынужденных переселенцев. Поэтому мы будем поддерживать закон, который сбережет деньги местного бюджета. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко – один из лучших в Украине – тратит все средства на ремонт жилья для переселенцев, на ремонт объектов социальной инфраструктуры», – подчеркнул народный депутат. И добавил, что знает о потребностях и трудностях города не понаслышке: «В кругу друзей шучу, что в Мариуполе бываю чаще, чем в своем родном Чернигове».

Также Олег Ляшко призвал правительство предусмотреть средства на ремонт дороги до Мариуполя, заменить поездные вагоны: по его словам, люди едут из Мариуполя до Львова больше суток в теплушках, как свиньи.

В итоге Верховная Рада поддержала законопроект, «за» проголосовали 240 депутатов.