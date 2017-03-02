Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 25 марта 2017 года, Суббота
Высокое качество или и так сойдет?
За сохранение Украинского государства
Семимильными шагами
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Выделить средства на проблемы Мариуполя

Суббота, 25 марта 2017 года, № 31


Выделить средства на проблемы Мариуполя

23 марта в Верховной Раде обсуждался законопроект №6210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений и устранения противоречий, возникших при принятии Закона Украины “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине”».

Цель документа – избежать дисбаланса местных бюджетов Донецкой и Луганской областей, а также устранить ошибки.

Выступая в поддержку законопроекта, Олег Ляшко напомнил парламентариям о проблемах Мариуполя.

Одна из них, например, является следствием того, что был утрачен контроль над украинскими предприятиями, которые работали на временно неподконтрольной территории, в том числе Енакиевским металлургическим комбинатом.

«Город потерял 80 миллионов гривен доходов местного бюджета, притом что в Мариуполе сегодня зарегистрированы десятки тысяч вынужденных переселенцев. Поэтому мы будем поддерживать закон, который сбережет деньги местного бюджета. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко – один из лучших в Украине – тратит все средства на ремонт жилья для переселенцев, на ремонт объектов социальной инфраструктуры», – подчеркнул народный депутат. И добавил, что знает о потребностях и трудностях города не понаслышке: «В кругу друзей шучу, что в Мариуполе бываю чаще, чем в своем родном Чернигове».

Также Олег Ляшко призвал правительство предусмотреть средства на ремонт дороги до Мариуполя, заменить поездные вагоны: по его словам, люди едут из Мариуполя до Львова больше суток в теплушках, как свиньи.

В итоге Верховная Рада поддержала законопроект, «за» проголосовали 240 депутатов.

Соб. инф.

  


Другие новости выпуска № 31 от 25 марта 2017 года
  • Коммунальщики благоустраивают кладбища /
  • Нам совсем не товарищи /
  • Определились с местами продаж /
  • Выделить средства на проблемы Мариуполя /
  • На слуху: значимые события недели /
  • Мнение юриста /
  • Экономия или «ложь» тепломера? /
  • Семимильными шагами /
  • Цена блокады /
  • Солнцу – быть! /
  • Огород на школьном подоконнике /
  • За сохранение Украинского государства /
  • Мариуполь укрепляет позиции /
  • С днем рождения, именинники недели! /
  • План мероприятий центра социальной защиты «Забота» /
  • «Важно в любых обстоятельствах оставаться человеком» / Публично о личном с Татьяной Мацковой

     

    		•

    Архив выпусков
    Март 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031
    год:   месяц:


    Топ новости


    Коммунальщики благоустраивают кладбища

    В преддверии Пасхальной недели и поминальных дней приводят в порядок территорию мест захоронения

    Подробнее...


    Эх, дороги – не ухаб, так яма

    Чтобы привести украинские автомагистрали в надлежащий вид, потребуется 10 лет и 1 триллион гривен. В Мариуполе ситуация лучше, но далека от европейских стран

    Подробнее...


    Вынужденная проблема

    Дефицит общественных туалетов в Мариуполе все еще не преодолен

    Подробнее...


    Блокада отнимет 80 миллионов у города

    Полное прекращение грузоперевозок вызвало неоднозначную реакцию и принесет огромные убытки, рост цен и тарифов

    Подробнее...


    Убийственная реформа скорой

    В результате реорганизации парамедики заменят врачей. Специалисты предупреждают: итог будет плачевный, до больниц доедут далеко не все пациенты

    Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования