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Суббота, 25 марта 2017 года, № 31


Мариуполь укрепляет позиции

Водное поло вернулось. Отрадно, что лучшие команды страны снова выступают в Мариуполе, славном своими ватерпольными традициями.
Дело принципа. Самые интересные игры, когда соперники равны. Этот тур в обеих лигах подарил зрелищные поединки.

В плавбассейне «Нептун» одна за другой отыграли обе лиги чемпионата. Четыре команды Суперлиги провели свои матчи с 17 по 19 марта. Без неожиданностей.

Принципиальные битвы – в парах

Традиционная в последние годы пара лидеров – львовское «Динамо» и сборная Харьковщины – легко обыграла своих коллег из «Мариуполя» и Харьковского университета. Счет встреч соответственно 15:6; 14:7 и 23:11; 14:6.

А вот в споре между лидерами сильнее оказался действующий чемпион – 19:6 в пользу ­«Динамо».

Команда «Мариуполь», к слову самая молодая в Суперлиге, хотя и выходила на каждую игру с желанием победить, прекрасно понимала, что лидеры ей пока не по зубам. Ведь у них преимущество и в опыте, и в мастерстве, и в подборе игроков. А вот с Харьковским политехом вполне можно справиться. Что они и сделали вполне эффективно (9:7), закрепившись на третьей строчке турнирной таблицы.

Комментируя итоги этой встречи, президент Мариупольской городской федерации водного поло, заслуженный тренер Украины Александр Обединский отметил: «Наши ребята в матче с НТУ ХПИ выиграли, на мой взгляд, принципиальный поединок. Борьба была живая, интересная, много амбиций, эмоций и заслуженная волевая победа!»

Третий тур для Суперлиги состоится 24-26 апреля в Харькове.

«Меотида» выбилась в лидеры

Матчи Высшей лиги проходили в двух городах. Группа «А» играла в Харькове, в бассейне НТУ ХПИ. По результатам тура на первом месте закрепилась первая юношеская сборная Харьковской области, одержав победу над всеми соперниками. На втором – воспитанники ХДВУФК №1, на третьемвЂ‚– вторая юношеская сборная Харьковской области, на четвертом – команда ХДВУФК №1 Яны Клочковой.

МатчивЂ‚группывЂ‚«В»вЂ‚проходили в мариупольском плавбассейне «Нептун». Прямо скажем, наши юные ватерполисты из ДЮСШ «Меотида» порадовали, набрав одинаковое количество очков со львовской ЛУФК-ДЮСШ №3. Правда, на стороне львовян преимущество в разнице забитых и пропущенных мячей. Поэтому они по итогам тура на первом месте, наши юноши – на втором. На третьем – сборная Киевщины, на четвертом – представители днепровской СДЮШОР.

Результаты матчей с участием «Меотиды»: 6:6 с ЛУФК-ДЮСШ №3, 12:8 – со СДЮШОР Днепра , 11:5 – со сборной Киевщины.

Следующий тур для Суперлиги состоится 24-26 апреля, а для Высшей – с 28 апреля по 2 мая

 



 



Светалана Кузминская  


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