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Суббота, 25 марта 2017 года, № 31


С днем рождения, именинники недели!

27 марта

Гавриков Олег Анатольевич – директор по производству меткомбината имени Ильича.

28 марта

Ермаков Олег Аркадьевич – депутат Мариупольского горсовета, ведущий специалист общественной организации «Фонд развития Мариуполя»;

Омельченко Людмила Сергеевна – доцент, заведующая кафедрой финансов и банковского дела Приазовского государственного технического университета, кандидат экономических наук.

29 марта

ВарававЂ‚ЛюдмилавЂ‚Анатольевна – и.о. заведующей кафедрой практической психологии Мариупольского государственного университета;

Дорофеев Сергей Владимирович – начальник управления капитального строительства меткомбината имени Ильича;

Федосова Ирина Васильевна – заведующая кафедрой компьютерных наук Приазовского государственного технического университета.

30 марта

Кириллов Сергей Валерьевич – член Мариупольского отделения Национального союза художников Украины, художник.

31 марта

Арабаджи Светлана Владимировна – главный бухгалтер драмтеатра;

Бородин Радий Олегович – начальник цехавЂ‚водоснабжениявЂ‚меткомбината «Азовсталь»;

Некрасовский Юрий Яковлевич – член Национального союза журналистов Украины, ветеран газеты «Ильичевец»;

Пшенкина Виктория Валентиновна – заведующая д/с №153 «Черемушка»;

Ратушный Александр Николаевич – телеоператор Мариупольского ТВ;

Селина Наталья Ивановна – директор СШ №63;

Товстун Анжела Владиславовна – программный редактор Мариупольского ТВ.

1 апреля

Ежаковская Марина Николаевна – директор УВК «Гимназия-школа №27»;

Лысак Виктория Феофановна – декан исторического факультета Мариупольского государственного университета, доктор исторических наук;

Лямзин Андрей Александрович – заведующий кафедрой технологии международных перевозок и логистики Приазовского государственного технического универ­ситета;

Мищереков Дмитрий Николаевич – директорвЂ‚повЂ‚сбытувЂ‚меткомбината «Азовсталь»;

Пересада Анжелика Стефановна – заведующая д/с №167 «Золотой улей»;

Слющинский Богдан Васильевич – заведующий кафедрой политологии, философии и социологии Мариупольского государственного университета, доктор социологических наук, профессор;

Шапиро-Никитин Дмитрий Евгеньевич – заведующий лабораторией кафедры металлургии чугуна Приазовского государственного технического университета;

Шебаниц Диана Николаевна – директор центра довузовской подготовки и работы с иностранными студентами Мариупольского государственного университета.

2 апреля

Болобан Алиса Николаевна – техник Мариупольского ТВ;

Демидко Ольга Александровна – руководитель арт-центра «Театр внутри тебя»;

Марьянова Светлана Ивановна – депутат городского совета, директор СШ №5;

Павленко Анатолий Иванович – почетный ильичевец, член Национального союза журналистов Украины, ветеран газеты «Ильичевец».

  


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