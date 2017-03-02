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Суббота, 25 марта 2017 года, № 31
С днем рождения, именинники недели!
27 марта
Гавриков Олег Анатольевич – директор по производству меткомбината имени Ильича.
28 марта
Ермаков Олег Аркадьевич – депутат Мариупольского горсовета, ведущий специалист общественной организации «Фонд развития Мариуполя»;
Омельченко Людмила Сергеевна – доцент, заведующая кафедрой финансов и банковского дела Приазовского государственного технического университета, кандидат экономических наук.
29 марта
ВарававЂ‚ЛюдмилавЂ‚Анатольевна – и.о. заведующей кафедрой практической психологии Мариупольского государственного университета;
Дорофеев Сергей Владимирович – начальник управления капитального строительства меткомбината имени Ильича;
Федосова Ирина Васильевна – заведующая кафедрой компьютерных наук Приазовского государственного технического университета.
30 марта
Кириллов Сергей Валерьевич – член Мариупольского отделения Национального союза художников Украины, художник.
31 марта
Арабаджи Светлана Владимировна – главный бухгалтер драмтеатра;
Бородин Радий Олегович – начальник цехавЂ‚водоснабжениявЂ‚меткомбината «Азовсталь»;
Некрасовский Юрий Яковлевич – член Национального союза журналистов Украины, ветеран газеты «Ильичевец»;
Пшенкина Виктория Валентиновна – заведующая д/с №153 «Черемушка»;
Ратушный Александр Николаевич – телеоператор Мариупольского ТВ;
Селина Наталья Ивановна – директор СШ №63;
Товстун Анжела Владиславовна – программный редактор Мариупольского ТВ.
1 апреля
Ежаковская Марина Николаевна – директор УВК «Гимназия-школа №27»;
Лысак Виктория Феофановна – декан исторического факультета Мариупольского государственного университета, доктор исторических наук;
Лямзин Андрей Александрович – заведующий кафедрой технологии международных перевозок и логистики Приазовского государственного технического университета;
Мищереков Дмитрий Николаевич – директорвЂ‚повЂ‚сбытувЂ‚меткомбината «Азовсталь»;
Пересада Анжелика Стефановна – заведующая д/с №167 «Золотой улей»;
Слющинский Богдан Васильевич – заведующий кафедрой политологии, философии и социологии Мариупольского государственного университета, доктор социологических наук, профессор;
Шапиро-Никитин Дмитрий Евгеньевич – заведующий лабораторией кафедры металлургии чугуна Приазовского государственного технического университета;
Шебаниц Диана Николаевна – директор центра довузовской подготовки и работы с иностранными студентами Мариупольского государственного университета.
2 апреля
Болобан Алиса Николаевна – техник Мариупольского ТВ;
Демидко Ольга Александровна – руководитель арт-центра «Театр внутри тебя»;
Марьянова Светлана Ивановна – депутат городского совета, директор СШ №5;
Павленко Анатолий Иванович – почетный ильичевец, член Национального союза журналистов Украины, ветеран газеты «Ильичевец».