Суббота, 25 марта 2017 года, № 31





Мнение юриста

Если теплоснабжающая организация сомневается в исправности тепломера, который прошел плановую госповерку, она должна официально уведомить об этом потребителя и инициировать заседание комиссии с участием председателя

ОСМД,вЂ‚мастеравЂ‚«Теплосети» и жителей дома, отмечает заведующая юридической консультацией Левобережного района Мариупольской городской коллегии адвокатов Елена Ивашина. По результатам осмотра счетчика должен быть составлен акт, несогласные с выводами комиссии указывают причину.

Чтобы снять тепломер с коммерческого учета, нужно подтвердить факт его неисправности. Для этого нужны соответствующие выводы экспертизы, которую проводят специальные сервисные организации, имеющие на это лицензию. Внутреннее тестирование, которое провел поставщик услуги, не является основанием для того, чтобы делать официальные выводы относительно неисправности прибора и снимать его с коммерческого учета.

ИнициироватьвЂ‚внеплановую поверку тепломера должна сторона, которая подвергает сомнению его работоспособность, в данном случае «Мариупольтеплосеть», и она же обязана нести соответствующие расходы. На время проведения поверки в отопительный период исполнитель должен установить потребителю временное измерительное оборудование.

«ОтказавшисьвЂ‚оплачивать инициированное «Мариупольтеплосетью» тестирование, жильцы дома поступили правильно. Хорошо, что у них на руках есть официальный вывод о результатах этой внутренней проверки, – отмечает Елена Ивашина. – Я бы рекомендовалавЂ‚потребителям провести независимую экспертизу тепломера. Если по ее результатам прибор учета будет признан пригодным к эксплуатации,