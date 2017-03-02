Суббота, 25 марта 2017 года, № 31

Экономия или «ложь» тепломера? Фото Евгения Носенко Тепловой удар. В ОСМД «Коммунальник» возмущены: на каком основании тепловики сняли их тепломер с коммерческого учета и начисляют плату по среднему показателю за прошлый отопсезон?



Экономили на отоплении как могли, прикручивали задвижку, в итоге скромные декабрьские показания тепломера пришлись не по душе тепловикам, сетуют в ОСМДвЂ‚«Коммунальник» (пр. Строителей, 142). В «Мари­упольтеплосети» заподозрили, что прибор неисправен, инициировали проверку, и с начала зимы насчитывают за услуги по средним показателям предыдущего отопительного периода, а они, разумеется, выше, чем показания счетчика, снятого с коммерческого учета. Жители с этим категорически не согласны, считают претензии тепловиков необоснованными и уже направили жалобы директору «Мариупольтеплосети» Геннадию Бабеку, члену исполкома Мариупольского горсовета Дмитрию Забавину,вЂ‚депутатувЂ‚горсовета Александру Власову и городскому голове Вадиму Бойченко. Деньги на ветер «Летом прошлого года мы отдали тепломер на госповерку в «Мариупольтеплосеть», услуга с учетом демонтажа и установки обошлась в 2 тыс. грн. В результате выявили нерабочие элементы, их замена – еще 2,6 тыс. грн», – рассказываетвЂ‚председатель ОСМД «Коммунальник» Татьяна Рудько. Ничто не предвещало беды: по результатам госповерки прибор признали рабочим и в сентябре установили на прежнее место. В свете драконовских тарифов жители решили экономить на отоплении, насколько это возможно, регулируя подачу в дом теплоносителя. За половину октября прибор насчитал около 32 Гкал, в ноябре похолодало, задвижку приоткрыли – вышло около 132 Гкал. А вот вдвое меньшие декабрьские показания (примерно 73 Гкал) порадовали жильцов, но вызвали подозрения у тепловиков. Под конец 2016 года в отсутствие руководства ОСМД сантехник проводил представителя «Мариупольтеплосети»вЂ‚ввЂ‚подвал, тот снял пломбу и составил акт о снятии прибора с коммерческого учета, указав в качестве причины то, что тепломер не учитывает фактический расход тепла, тепловой узел затоплен фекалиями, корпус расходомера окислен, экран вычислителя потемнел, есть следы влаги. ВвЂ‚«Мариупольтеплосети»вЂ‚уверены, что появление в тепломере жидкости (конденсата) – следствие неправильной эксплуатации прибора. Утверждают, что контрольные показания в доме №142 по проспекту Строителей не могут быть объективными: дескать, по показаниям тепломера стоимость отопления из расчета на 1 кв. м составила приблизительно 9 грн, в то время как в соседних зданиях этот уровень колеблется от 19 до 23 грн. Представители ОСМД считают, что претензии тепловиков продиктованы желанием взять с потребителей как можно больше денег. «Разве показания, не устраивающие одну из сторон, в данном случае «Мариупольтеплосеть»,вЂ‚являются достаточным основанием для того, чтобы не начислять нам плату по счетчику?» – недоумевают жильцы. За чей счет банкет? В январе надомный счетчик намотал 90 Гкал, в феврале – 106 Гкал, но для «Мариупольтеплосети» это уже не имело никакого значения: с декабря 2016 года предприятие выставляет счета по средним показаниям предыдущего отопительного сезона. В итоге за три зимних месяца жильцам дома предъявили счета за 597 Гкал, притом что счетчик показал на 165 Гкал меньше. Потребители считают, что их права нарушены. «Наш дом экономил по максимуму. Снятие с учета тепломера по надуманным причинам в разгар отопительного сезона считаю как минимум халатностью представителей «Мариупольтеплосети», а то и должностным преступлением», – заявила Татьяна Рудько. Вариант покупки нового прибора учета в ОСМД пока не рассматривают и настаивают на том, что их тепломер исправен, раз прошел госповерку. «ВвЂ‚«Мариупольтеплосети» предложили протестировать прибор, правда, за наш счет, но какой смысл платить заинтересованной стороне, лучше уж обратиться к независимым экспертам. После тепловики «расщедрились» – согласились провести процедуру бесплатно, и мы отдали прибор на тестирование», – рассказывают в ОСМД. Круги ада неисповедимы В минувший понедельник представители ОСМД и член исполкома Дмитрий Забавин пришли за тепломером и результатами его тестирования на участок приборов учета тепловой энергии цеха КИПиА и электрооборудования «Мариупольтеплосети». Им сказали, что счетчик непригоден для коммерческого учета, так как включается и выключается самопроизвольно: индикатор в пятнах, есть коррозия и следы влаги. «Но пятна на индикаторе были и тогда, когда мы забирали тепломер с госповерки, но в то время это никого не смутило. Выходит, до декабря наш счетчик был в рабочем состоянии, а как только стал выдавать показания, невыгодные коммунальномувЂ‚предприятию, вдруг пришел в негодность?» – недоумевает Татьяна Рудько. «Мы не снимаем с коммерческого учета приборы, если они нормально функционируют», – возразили работники участка. «Но как вы можете делать такие выводы до тестирования?» – удивился Дмитрий Забавин. Позднее тепловики признались: в их практике бывают случаи, когда «подозрительный» прибор по результатам тестов оказывается вполне работоспособным. Слова к делу не пришьешь. Вместе с протестированным прибором представители ОСМД и исполкома рассчитывали получить заключение специалистов. Каково же было их удивление, когда руководство участка отказалось давать акт технического осмотра! Дескать, это документ внутреннего пользования, к тому же тестирование инициировано руководством предприятия, вы эту услугу не заказывали и не оплачивали, поэтому вам достаточно и акта, составленного при демонтаже. Вопросом займется комиссия Визитеры решили стоять на своем. Дмитрию Забавину пришлось обратиться в департамент РЖКИ, спустя какое-то время пришла команда выдать документ. Акт распечатали на месте и за подписью начальника участка отдали руководству ОСМД, весь процесс занял от силы 15-20 минут. В бумаге было указано, что расходомер – со следами воздействия воды, кроме того, имеются следы попадания жидкости внутрь электронного блока вычислителя, зафиксировано окисление на контактах коммутационной платы. ВыводывЂ‚специалистоввЂ‚«Мари­упольтеплосети»вЂ‚неутешительны: расходомер выдает импульсы нестабильно, прибор неисправен и ремонту не подлежит – необходима замена теплосчетчика. «Я возмущена тем, что без вмешательства Дмитрия Забавина мы не могли получить акт, – отмечает Татьяна Рудько. – Планируем отправить тепломер на независимую госповерку, и если счетчик исправен, будем добиваться перерасчета. Если же он неисправен, попытаемся отремонтировать». «Нужно пройти семь кругов ада, чтобы чего-то добиться, – шокирован Дмитрий Забавин. – Даже акт не выдают, говорят, приходите завтра, – все это показатель отношения к людям». Член исполкома пообещал предпринять все необходимые усилия, чтобы жильцам дома №142 на пр. Строителей пересчитали услуги в соответствии с показаниями тепломера. На днях Дмитрий Забавин сообщил, что городская власть подключилась к решению данной проблемы: «Заместитель мэра Михаил Когут заверил, что для проведения разбирательства по данному факту будет создана комиссия». Юлия Франжева