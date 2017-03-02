Суббота, 25 марта 2017 года, № 31

Коммунальщики благоустраивают кладбища Фото Евгения Носенко К поминальным дням. Благоустраивая места погребения, мы сохраняем память о дорогих нам людях.



В конце марта установилась теплая и сухая погода, и сотрудники коммунальных служб приступили к активной работе по благоустройству городских кладбищ, которая традиционно проводится перед приближением пасхальных праздников и поминальной недели. Ход работ журналистам продемонстрироваливЂ‚руководители служб ЖКХ. В работе задействованы все коммунальные службы Всего в Мариуполе 16 кладбищ, из которых два открыты для захоронениявЂ‚(Старо-Крымское и Новотроицкое), шесть – закрыты и на восьми разрешены подзахоронения. Кладбище в Старом Крыму занимает самую большую площадь в Европе – порядка 180 гектаров, а число погребенных на его территории достигло 160 тысяч человек. И в так называемой старой части кладбища, и в новой работа уже кипит: коммунальщики производят обрезку сухих деревьев и кустарников, собирают прошлогоднюю траву, очищают от мусора подбордюрную часть и белят бордюры. Используется как ручной труд, так и специализированные средства механизации. «Основная нагрузка по уборке лежит на КП «Комбинат коммунальных пред­приятий», на балансе которого находятся кладбища, – рассказал начальник управления ЖКХ департамента развития жилищно-коммунальнойвЂ‚инфраструктуры Петр Чекер. – За ним закреплена уборка внутренних территорий и подъездных дорог. За благоустройство в период перед поминальными днями всех участков, примыкающих к кладбищам, отвечают коммунальные предприятиявЂ‚«Горводоканал», «Мариупольтеплосеть», «Коммунальник», «Зеленстрой», МТТУ». Как сообщил Петр Чекер, уже ведутся работы по отсыпке дорог, в поминальные дни будут дежурить машины «Зеленстроя», которые в случае сухой погоды будут осуществлять полив, чтобы убрать пыль. Ежедневно на уборке мест захоронения задействовано до 40 рабочих. Установят биотуалеты и баки с водой На старом кладбище сотрудники «Горводоканала» проверяют состояние водопровода. Для удобства жителей будут установлены дополнительные контейнеры для мусора. Хотя мусор на кладбищах систематически убирается по мере его накопления, на протяжении двух недель до поминальных дней и неделю-две после них помогать «Комбинату коммунальных предприятий» в уборке будут работники других коммунальных служб. Одна из главных проблем Старо-КрымскоговЂ‚кладбищавЂ‚–вЂ‚отсутствие водоснабжения на территории новой его части (по левую сторону от шоссе), поэтому здесь будут установлены емкости с водой. На территории и старой, и новой части появится 10 биотуалетов в дополнение к стационарным, которые там работают. Для удобства пассажиров Как отметил Петр Чекер, чтобы в дни массовых посещений избежать заторов на дорогах, составлена схема организации одностороннего движения. Заезд на Старо-Крымское кладбище будет со стороны Володарского шоссе, выезд – по круговой дороге на ту же автотрассу. «Мариупольавтодор»вЂ‚восстановит дорожное покрытие и обновит разметку. Маршрут движения будут патрулировать сотрудники полиции. ДлявЂ‚доставкивЂ‚мариупольцев к местам захоронения родственников во время проведения поминальных дней будет организована работа спецмаршрутов общественного транспорта до Старо-крымского и Новотроицкого кладбищ. Расписание и схема движения автобусов будут опубликованы дополнительно на сайте мариупольского горсовета и в городских СМИ. Кроме двух крупнейших мест погребений, приводятся в порядоквЂ‚Заозерненское,вЂ‚Кировское, Волонтеровское, Правобережное, Песчаное, Успенское и другие мариупольские кладбища. Петр Чекер призвал всех мариупольцев, которые посетят кладбища в поминальные дни, отнестись с уважением к труду коммунальщиков, не выбрасывать мусор в непредназначенных для этого местах и поддерживать чистоту и порядок на участках захоронения своих родных.

Татьяна Собецкая