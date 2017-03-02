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Суббота, 25 марта 2017 года, № 31
План мероприятий центра социальной защиты «Забота»
В будние дни с 8:00 до 14:00 – работа общественной приемной
27 марта
9:00 заседание секции УБД;
9:00 репетиция группы солистов «самоцветы»;
9:00 клуб «Любители рыбалки»;
9:00 клуб «Очень вкусно»;
12:30 «Весенняя капель» – литературно-музыкальная викторина с участием вокального ансамбля «Ретро»;
13:30 репетиция танцевального ансамбля «Осенний вальс».
28 марта
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»»;
10:00 занятие клуба «За здоровый образ жизни»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Ивушки»;
12:30 «Я пригласить хочу на танец вас» – танцевальная программа;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».
29 марта
9:00 репетиция мужского вокального ансамбля «Витязь»;
9:00 занятие клуба «Любители футбола»;
11:00 «Забота о бездомных животных» – заседание клуба «Любители животных»;
12:30 концерт группы солистов «Самоцветы»;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Ретро».
30 марта
9:00 заседание клуба рукоделия «Мечта»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;
12:30 концерт мужского вокального ансамбля «Витязь»;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Любисток».
31 марта
Санитарный день.