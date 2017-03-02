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Суббота, 25 марта 2017 года, № 31


План мероприятий центра социальной защиты «Забота»

В будние дни с 8:00 до 14:00 – работа общественной приемной

27 марта

9:00       заседание секции УБД;

9:00       репетиция группы солистов «самоцветы»;

9:00       клуб «Любители рыбалки»;

9:00       клуб «Очень вкусно»;

12:30     «Весенняя капель» – литературно-музыкальная викторина с участием вокального ансамбля «Ретро»;

13:30     репетиция танцевального ансамбля «Осенний вальс».

28 марта

10:00     репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»»;

10:00     занятие клуба «За здоровый образ жизни»;

10:00     репетиция ансамбля народной песни «Ивушки»;

12:30     «Я пригласить хочу на танец вас»  – танцевальная программа;

13:30     репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».

29 марта

9:00       репетиция мужского вокального ансамбля «Витязь»;

9:00       занятие клуба «Любители футбола»;

11:00     «Забота о бездомных животных» – заседание клуба «Любители животных»;

12:30     концерт группы солистов «Самоцветы»;

13:30     репетиция вокального ансамбля «Ретро».

30 марта

9:00       заседание клуба рукоделия «Мечта»;

10:00     репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;

10:00     репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;

12:30     концерт мужского вокального ансамбля «Витязь»;

13:30     репетиция вокального ансамбля «Любисток».

31 марта

Санитарный день.

  


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