Суббота, 25 марта 2017 года, № 31 Публично о личном с Татьяной Мацковой

«Важно в любых обстоятельствах оставаться человеком» Фото: Главная гордость. Выходные Александр Царек старается проводить в кругу семьи.



Активист со школьной скамьи. Я был послушным ребенком. Всегда хорошо учился, а досуг посвящал спорту: занимался борьбой, футболом, в старших классах баскетболом. Мне всегда были ближе технические науки, да и учился я в физико-математическом классе. Поэтому после школы поступил в Приазовский государственный технический университет на специальность «Сварочное производство». Первые три года я, что называется, «работал на зачетку», а на старших курсах, когда уже «зачетка работала на меня», появилось больше времени для досуга. Мне хотелось интересно проводить время, и я стал первым председателем студенческого сената ПГТУ, а после и основоположником Мариупольского союза молодежи вместе с Татьяной Ломакиной, Александром Романюком и другими единомышленниками. Друзей не может быть много. Расстояние и время играют не последнюю роль в отношениях между людьми. Я до сих пор общаюсь с университетскими приятелями, некоторыми бывшими коллегами, иногда встречаю единомышленников, с которыми могу разделить не только рабочие моменты. Но все же считаю, что настоящих друзей бывает не больше двух. Это те люди, которым ты можешь позвонить в любое время, чтобы просто узнать, как дела. Я прошел каждую ступень карьерной лестницы. Получив диплом специалиста, устроился в цех шлакопереработки комбината имени Ильича. Начав с простой рабочей должности, быстро рос: стал мастером, потом начальником смены, заместителем начальника цеха, а затем и сам возглавил цех. Какое-­то время работал начальником копрового цеха, а позже стал начальником управления гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности меткомбината имени Ильича. Я всего добился сам, хотя даже не принадлежу к трудовой династии комбината. Моя мама работала на «Азовстали», а отец в подрядной организации. Семья – моя опора и поддержка. С женой Еленой мы познакомились еще в студенческие годы: симпатия, первые свидания, прогулки по парку… Я понял, что именно с ней хочу встретить старость. Сразу после окончания университета мы поженились, и вот за плечами уже 18 лет счастливой супружеской жизни. Сейчас у нас двое детей: Катюше 15, а младшенькому Косте 10. Отпуск мы всегда проводим вместе. С детства любил читать. У отца была большая библиотека, которая досталась мне по наследству. В юные годы меня впечатлила «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Я перечитывал ее раз 12 и с удовольствием открыл бы снова. Позже моим кумиром стал Ярослав Гашек и его «Бравый солдат Швейк и удивительные истории», запомнилось «Собачье сердце» Михаила Булгакова. Из кинематографа на меня произвел впечатление польский фильм «Огнем и мечом», обожаю «Форрест Гамп». Но любимый фильм нашей семьи – «Хороший год» с Расселом Кроу. Эту картину мы с женой пересматривали множество раз и включаем снова и снова, когда хотим поднять настроение и отвлечься от проблем. Путешествия – главное семейное увлечение. Желание увидеть, попробовать, узнать что-то новое живет в сердце каждого члена нашей семьи. Зимой – катание на горнолыжных спусках. Катюшу мы поставили на лыжи в три с половиной года, Костю – в шесть. Я сам не любитель заснеженных склонов, а вот домочадцы с удовольствием катаются. Летом все вместе отправляемся колесить по Европе на автомобиле. Путешествия своим ходом – это свобода: есть только GPS-навигатор и твои мысли. Самой дальней точкой наших автокруизов стал швейцарский Цюрих, расположенный практически в 3000 километров от Мариуполя. Мы всегда стараемся понять страну изнутри: ее культуру, историю, традиции. Посещаем музеи, ездим на экскурсии, пробуем яства национальной кухни. Помню, как нам довелось побывать на дегустации местных блюд в маленькой болгарской деревне. Всегда интересно выходить за рамки обыденного и узнавать что-то новое. Говорят, что самое запоминающееся путешествие – первое, когда ты с непреодолимым волнением впервые пересекаешь границу и попадаешь в другую культурную среду. Возможно, поэтому любимым моим местом остается Словакия. С нее я начал свой дневник путешественника и на ее территории всегда стараюсь остановиться хотя бы на пару дней. Сложно сказать, покорили ли меня красивые пейзажи, чистый воздух или термальные источники. Возможно, я был молод и просто наслаждался общей картинкой, не стараясь пристально рассмотреть, как организовано дорожное движение, досуг или благоустроены зоны отдыха в той или иной стране. Город должен поверить в себя. На новой должности начинаешь выстраивать все с чистого листа. Я уже полгода работаю председателем райадминистрации самого большого района города. Конечно, проблем накопилось много и сиюминутно решить их невозможно. Все время гнетет то, что ты что-то не успел, кому-то не уделил достаточного внимания, не помог так, как хотелось бы. Но жители должны понимать, что власть – это сервис для них. Мы работаем, чтобы сделать их жизнь лучше. Когда я только заступил на должность, услышал пугающую фразу: «Мы на вас никогда не рассчитывали». Это повергло меня в шок. Я хочу, чтобы жители научились видеть во власти своего помощника. Мы работаем на перспективу, хотим, чтобы Мариуполь стал комфортным городом для наших детей и внуков, чтобы молодежь перестала мечтать о переезде и связывала свое будущее с Мариуполем. Честность – первое, что воспитываю в детях: Профессиональные навыки, непрерывное саморазвитие, карьерные амбиции воспитывают руководителя. А вот родительская забота, вера и любовь воспитывают в нем человека. Очень важно в любых обстоятельствах оставаться человеком и не поступаться нравственными принципами и духовными ориентирами. Я стараюсь в каждом прежде всего рассмотреть человека. Терпеть не могу привычку шептаться за спиной. Если есть что сказать – скажи в лицо. Врать или что-то утаивать – последнее дело. Ошибки совершает каждый, нужно уметь их признавать.