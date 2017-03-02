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Четверг, 23 марта 2017 года, № 30


Безопасное детство

Счастье – это то, что стремится дать каждая хорошая семья своему ребенку. Для того чтобы все заботливые родители смогли обеспечить своим детям постоянную защиту, в которой они так нуждаются, компания «Формат» запустила в Мариуполе масштабный социально-технический проект «Безопасное детство».

Проект разработан с целью обеспечения максимальной гарантии исключения любых негативных факторов для детей во время их пребывания на территории учебного заведения. Был создан целый технологический комплекс – система, ограничивающая доступ посторонних лиц, и система цифрового видеонаблюдения.

Запуск социально-технического проекта от компании «Формат» с участием руководства района и депутатов Мариупольского горсовета успешно прошел в детском саду №130, который первый смог присоединиться к технологиям будущего.

Воспитанники детского сада порадовали гостей красочным выступлением, а затем состоялась презентация проекта. Директор компании «Формат» Андрей Андрейко отметил главные преимущества системы безопасности для дошкольных учреждений. Так, в режиме «Ребенок онлайн» можно в закрытом от публичного доступа просмотре прямой трансляции с камер увидеть, кто из родителей привел своего малыша в детский сад. Система предусматривает персональную защиту для каждого ребенка с передачей «живого» видеопотока от системы к Единому аналитическому сервисному центру (UASC) ГУНП в Донецкой области, а функция «Отложенный просмотр» позволяет отследить любой день ребенка в детском саду.

Кроме того, на данный момент в комплексной системе «Безопасное детство», установленной в детском саду №130, подключены и успешно работают четыре видеокамеры и видеорегистратор с максимальным разрешением картинки и чистым звуком, позволяющие родителям наблюдать жизнь детей во время пребывания в детском саду.

Интерактивная охранная система видеонаблюдения от компании «Формат» для образовательных учреждений станет частью реализации глобальной программы Мариуполя «Безопасный город», принятой депутатами Мариупольского горсовета.

Соб. инф.

  


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