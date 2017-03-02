Четверг, 23 марта 2017 года, № 30





Roshen продает фабрику в Мариуполе

Акционеры Мариупольской фабрики Roshen на общем собрании 20 марта приняли решение о ее продаже. Как сообщило предприятие в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), акционеры намерены продать комплекс кондитерской фабрики, земельный участок, на котором она расположена, нежилые здания и прочее имущество, передает Лига.net.

Отмечается, что максимальная сумма сделки составит 65 млн грн. Согласно данным последней годовой финансовой отчетности предприятия, стоимость активов Мариупольской фабрики составляла 59,5 млн грн.

Напомним, что Мариупольская кондитерская фабрика Roshen прекратила свою работу еще в начале 2014 года. Руководство предприятия объяснило такой шаг давлением со стороны налоговых органов и сложностями со сбытом продукции.

Как прокомментировал сообщение о продаже кондитерской фабрики директор департаментавЂ‚городскоговЂ‚имуществавЂ‚МариупольскоговЂ‚горсоветавЂ‚Александр Добровольский, никаких официальных сведений не поступало и вопрос о приобретении здания и земли фабрики еще не рассматривался. В любом случае, уверены в Мариупольском управлении госимущества, процесс продажи длительный и для вынесения каких-либо решений еще есть время.