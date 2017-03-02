Четверг, 23 марта 2017 года, № 30





Жизнь в ярких красках

Это успех! Мариупольские девчонки покорили Днепр.





ОбразцовыйвЂ‚ансамбль эстрадного танца «Ангелы» из поселка Старый Крым недавно вернулся из города Днепр, где проходил ежегодный Международный фестиваль танца «Dneprodance 2017».

«На этот традиционный танцевальный форум съехались более 15 ансамблей из Одессы, Кременчуга, Харькова, – рассказала Марина Киор, художественный руководитель и хореограф «Ангелов». – И вновь мы вернулись домой с победой – стали лауреатами 2-й степени в номинации «эстрадный танец» в возрастной категории 16+».

Стоит подчеркнуть, что двенадцати девчонкам из семнадцати участвовавших в конкурсе нет и 15 лет, но они на должном уровне и без страха составили конкуренцию старшим по возрасту танцорам! «Нужно соревноваться с теми, кто опытнее, сильнее, ярче, – уверена Марина Киор. – Тогда и победа будет ценнее и приятнее! На конкурсе мы представили две разножанровые постановки».