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Четверг, 23 марта 2017 года, № 30


Жизнь в ярких красках

Это успех! Мариупольские девчонки покорили Днепр.

ОбразцовыйвЂ‚ансамбль эстрадного танца «Ангелы» из поселка Старый Крым недавно вернулся из города Днепр, где проходил ежегодный Международный фестиваль танца «Dneprodance 2017».

«На этот традиционный танцевальный форум съехались более 15 ансамблей из Одессы, Кременчуга, Харькова, – рассказала Марина Киор, художественный руководитель и хореограф «Ангелов». – И вновь мы вернулись домой с победой – стали лауреатами 2-й степени в номинации «эстрадный танец» в возрастной категории 16+».

Стоит подчеркнуть, что двенадцати девчонкам из семнадцати участвовавших в конкурсе нет и 15 лет, но они на должном уровне и без страха составили конкуренцию старшим по возрасту танцорам! «Нужно соревноваться с теми, кто опытнее, сильнее, ярче, – уверена Марина Киор. – Тогда и победа будет ценнее и приятнее! На конкурсе мы представили две разножанровые постановки».

Фестиваль танца «Dnepro­dance 2017» славится своими спонсорами: так, «Ангелы» получили скидку в размере 300 евро на участие в фестивале в  Болгарии! «Я искренне благодарна нашим родителям, которые участвуют в жизни нашего ансамбля, – призналась Марина Киор. – И отдельное спасибо маме одной из участниц, Алене Кельди, она наш визажист, благодаря ей наши девочки были неотразимыми!»

  


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