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Четверг, 23 марта 2017 года, № 30


Праздник весны

В турнире участвовали 116 юных гимнасток, среди них и 16 «художниц» из Мелитополя. Они выступали в двух видах программы по выбору. Открыла соревнования главный судья турнира, старший тренер отделения художественной гимнастики КДЮСШ №5 Ирина Солярская: «Это первый всеукраинский турнир «Весенние феи», который мы организовали и провели прежде всего для юных мариупольских гимнасток, чтобы посмотреть, что они успели освоить за полгода занятий. Во-вторых, наша команда собирается ехать на турнир во Львов. Также параллельно для гимнасток старшего возраста это еще и чемпионат области. Хочу поблагодарить команду из Мелитополя за то, что они к нам приехали, нам очень приятно принимать гостей, тем более что недавно наши гимнастки выступали у них. Отдельное спасибо родителям спортсменок, которые помогли украсить зал для выступлений, здесь ощущается атмосфера праздника красоты и грации».

Мелитопольских гимнасток привезла на турнир «Весенние феи» тренер Лариса Бойко. Она поделилась своими впечатлениями от соревнований: «Дружеские связи с мариупольской школой художественной гимнастики мы установили более 20 лет назад. Нам очень нравится бывать в вашем городе, особенно летом. Уровень выступлений участниц турнира достаточно высокий, программа новая, сложная. Идет как бы ее обкатка. Я думаю, пройдет еще месяц и все будет просто отлично. Мы рассчитываем в этом турнире на призовые места, посмотрим, как спорт­сменки отработают на помосте».

Среди победительниц турнира – только мариупольские гимнастки. По программе мастера спорта победила Анастасия Мещаненкова, по программе кандидаток в мастера спорта первое место у Анастасии Матузенко. Среди перворазрядниц не было равных Кире Хоменко, а Ирина Лихуша выступила лучше всех по второму взрослому разряду.

  


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