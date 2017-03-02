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Четверг, 23 марта 2017 года, № 30

Город спорта с Александром Куртовым

А с тренером лучше...

Самая ценная награда. Золотая медаль с кубка мира в Дубае – главная в коллекции Антона Крюкова.

На Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Антон Крюков ехал с надеждой завоевать медаль. Но так получилось, что мариупольский богатырь остался вне призовой тройки. Несмотря на относительную неудачу, Антон не пал духом, продолжал упорно тренироваться и уже в этом году в розыгрыше кубка мира в Дубае занял первое место. Как сложились эти соревнования для нашего земляка, как развивается спортивная карьера Антона после Рио, он рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Ильичевца. Город».

 – Антон, какое настроение было после выступления на Паралимпиаде, не хотелось забросить тренировки хотя бы на время?

– Действительно, после стартов в Бразилии было тяжеловато морально, потому что надеялся и имел возможность выступить лучше. Тем не менее я смог перебороть себя, так сказать, переступил через это. Пару месяцев после Рио отдыхал, морально восстанавливался и потом с новыми силами начал заниматься. Сменил зал для тренировок, у меня появился наставник – работаем в паре с заслуженным тренером Украины Иваном Напрягло, он мне помогает, выстраивает тренировочный план, и мы целеустремленно, уверенно идем к цели, работаем дальше.

– Какие соревнования стали для вас первыми после Паралимпийских игр?

– Это был чемпионат Украины в Днепре, я стал там первым, выжал 233 кг. После этого – подготовка непосредственно к Кубку мира, розыгрыш которого состоялся в Дубае. Выступил там удачно. Это был эксперимент. Объясню, в чем тут дело. После Рио анализировал свое выступление и сам, и с тренерами сборной. Пришли к выводу, что к неудаче привела сгонка веса. Я там выступал в категории до 97 кг, приходилось постоянно следить, чтобы не превысить вес. Поэтому сейчас перешел в новую категорию до 107 кг, в которой и выступал в Дубае.

– Как развивались события на помосте?

– В моей категории выступало десять спортсменов. Я начал соревнования с 218 кг, затем покорил 225 и 230 кг, это и был мой чемпионский результат. Представитель Малайзии занял второе место с результатом 207 кг, спорт­смен из Кыргызстана стал третьим – 205 кг. Я больше боролся со штангой, поскольку соперники сразу же отстали. Мне важно было поднять запланированный вес. 230 кг выжал с запасом, это был своеобразный тактический ход, чтобы не раскрыть все свои карты перед главными соперниками. Буду им готовить сюрприз на чемпионат мира. Хочу отметить, что двух моих главных конкурентов в этой категории в Дубае не было, но я знаю, на что они способны.

– Кто эти соперники?

– Один из них из Греции, он стал чемпионом в Рио, показав 238 кг, второй – из Азербайджана, он в Рио выступил неудачно, не зафиксировал начальный вес 232 кг.

– Какие чувства вы испытали, стоя на пьедестале?

– После неудачи в Рио пришло чувство наслаждения победой, которого давно не хватало.

–вЂ‚КогдавЂ‚ивЂ‚гдевЂ‚состоится чемпио­нат мира?

– Он пройдет в Мексике в конце сентября – начале октября. А пока в начале апреля планирую выступить на чемпионате Украины в Днепре, затем будет длительный этап подготовки к мировому форуму. Форму форсировать не собираюсь, нацеливаюсь на 220-230 кг.

– В Мексике будете выступать на высокогорье, как собираетесь решать эту проблему?

– С конца августа у нас будет сбор в Мексике, потом сразу же там и выступим.

– Как вам работается с новым наставником?

– С Иваном Васильевичем я знаком очень давно, дружу с его сыном. Так сложились обстоятельства, что я пришел в новый зал, встретил там его и мы сразу же нашли общий язык. Мне нравится с ним работать, он очень опытный тренер, никаких проблем у нас с ним не возникает. Мы сотрудничаем недолго, полгода, но уже виден результат. Раньше тренировался сам, но не хватало опыта. А сейчас чувствую перемены, за эти полгода не получил ни одной травмы, для спортсмена это тоже очень важно.

Что ж, остается поздравить мариупольскоговЂ‚паралимпийца с заслуженной наградой и пожелать ему дальнейших успехов на соревнованиях самого высокого уровня.

 

  


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