Четверг, 23 марта 2017 года, № 30





Энергоаудит повысит эффективность

В рамках реализации проекта USAID «Муниципальная энергетическая реформа» в Мариуполь прибыли специалисты из Запорожья с целью проведения энергоаудита ККП «Мариупольтеплосеть». Вчера завершилась проверка 14 наиболее проблемных с точки зрения энергоэффективности объектов. Самые крупные из них – котельные «ЖМР-16», «Квартал 138» и микрорайона Восточный.

«Мы обследуем объекты, оцениваем их потенциал и разрабатываем мероприятия с целью повышения эффективности их работы. Наша задача состоит в том, чтобы помочьвЂ‚«Мариупольтеплосети», да и городу в целом, модернизироваться. К концу апреля представим результат», – пообещал директор ЧП «Энтальпия плюс» (Запорожье) Александр Лысак. По его словам, КПД некоторых котлов составляет 70-75%, а то и меньше, это свидетельствует о низкой эффективности, оптимальный вариант – довести этот показатель до 92-94%. В некоторых котельных котлы не менялись с середины прошлого века.

Директор департамента по вопросамвЂ‚экологии,вЂ‚энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности Мариупольского горсовета Ваагн Мнацаканян обоснованно считает, что сейчас уровень энергоэффективности в городе недостаточно высок, это сказывается на тарифе «Мариупольтеплосети», экономических показателях предприятия и, соответственно, на каждом потребителе услуг.

К середине апреля будут известны результаты энергоаудита по 40 муниципальным объектам – это 28 учреждений образования, 10 – здравоохранения, по одному – от сфер культуры и спорта.