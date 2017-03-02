Четверг, 23 марта 2017 года, № 30

Эх, дороги – не ухаб, так яма Фото Евгения Носенко С риском для жизни. В самом центре города, на пересечении проспектов Мира и Металлургов – яма на яме.







По результатам рейтинга международной организации «Всемирный экономический форум» за 2016 год, Украина по качеству автомобильных магистралей заняла 134 место из 138 возможных, опередив лишь Мавританию, Парагвай, Конго и Мадагаскар. Если дороги не ремонтировать, то уже через два года половина украинских трасс придет в совершенно негодное состояние, подсчитали во Всемирном банке. Что касается мариупольских автодорог, их состояние лучше, чем во многих городах Украины, но далеко от удовлетворительного. На сегодняшний день около 45% магистралей с асфальтным покрытием требуют капитального ремонта, порядка 28% – текущего. Надежда на «Мариупольавтодор» Протяженность мариупольских автотрасс с асфальтным покрытием составляет 640 км, из них почти половина нуждается в капитальном ремонте. По словам городского головы Вадима Бойченко, до 2016 года в Мариуполе не проводился точный учет дорог, которые находятся в аварийном состоянии. Для того чтобы систематизировать работу в этом направлении, было создано новое коммунальное коммерческое предприятиевЂ‚«Мариупольавтодор». На его баланс переданы два асфальтовых завода – меткомбината имени Ильича и КП «Зеленстрой», на спецтехнику выделено 57 млн грн. К финансированию проектов «Мариупольавтодора» планируют привлечь кроме городских средств областные финансы и инвестиции из различных фондов. Новое предприятие приступило к работе в марте этого года. Отремонтировали наиболее аварийные участки автомагистралей – часть дорожного полотна по улицам Шевченко и Торговой в Центральном районе, асфальтобетонное покрытие по проспекту Металлургов и улице Гагарина в Приморском районе. Всего за первый весенний месяц работники «Мариупольавтодора» благоустроили 883 квадратных метра городских автодорог. Как рассказал директор «Мариупольавтодора» Дмитрий Чучмай, когда среднесуточная температура достигнет 15 градусов тепла, предприятие приступит к текущим ремонтам. Уже утверждены планы текущих и капитальных ремонтов дорог с учетом имеющихся финансовых, технических и человеческих ресурсов. Сначала – трубы, потом – дороги Еще в прошлом году Вадим Бойченко и Дмитрий Чучмай заострили внимание на том, что капитальную реконструкцию автомагистрали необходимо проводить после того, как будут приведены в порядок подземные инженерныевЂ‚коммуникации, пролегающие под этой дорогой. Ведь нередки случаи, когда после укладки новенького покрытия приходилось вскрывать асфальт, чтобы отремонтировать трубу теплотрассы или водовода. Множество примеров того, к чему приводят непродуманные ремонты, могут привести сотрудники комитетов самоорганизации населения. «В переулке Курчатова проводили замену водовода, разрытие устранили, дорогу отсыпали шлаком, – рассказывает председатель КСН «Украина» Инна Китаева. – Теперь ее необходимо заасфальтировать. Та же проблема и на улице Жигулевской. На участке улицы Ровной произошел порыв труб теплосети – нужно устранить его, затем снова восстанавливать дорожное покрытие. Должно стать нормой такое правило: сначала заменить инженерные сети и только после этого приступать к реконструкции полотна. Иначе нет смысла ремонтировать дороги». «Созданы трассовые комиссии с представителями коммунальных служб, – прокомментировал Дмитрий Чучмай. – Специалисты изучают состояние инженерных коммуникаций под магистралями, которые внесены в план ремонтов на 2017 год. После оценки подземных сетей и подтверждения финансирования будут определены точные сроки капремонтов». Чего ждать мариупольцам в этом году В планах «Мариупольавтодора» на 2017 год – текущий ремонт 45 тыс. кв. м и капитальный – 187,5 тыс. кв. м городских автомагистралей, сообщила начальник проектно-сметного отдела ККП «Мариупольавтодор» Нина Румянцева. Схема ремонтов была предварительно согласована с райадминистрациями и КСН, учтены пожелания жителей. Разумеется, в течение одного года не удастся привести в порядок все проблемные дороги, их в городе ох как много… «Одними аварийными и текущими ремонтами проблему с мариупольскими дорогами не решить, – считает председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта и связи Юрий Дорошенко. – Работа должна быть комплексной. Я, как житель Левобережья, могу назвать несколько автодорог, которые не включены в план капремонта на этот год, но нуждаются в реконструкции. Это участок проспекта Победы от парка «Веселка» до райадминистрации, улица Олимпийская – эти дороги немного подлатали, но необходимо довести работы до конца. Улица Украинская (бывшая Советская) в поселке Виноградное в ужасном состоянии! Периферические дороги района также оставляют желать лучшего». «В Центральном районе требует реконструкции дорожное полотно в районе автовокзала, – отмечает депутат горсовета Олег ­Чеботок. – Часть проспекта Мира до улицы Зелинского также нуждается в благоустройстве. Автотрасса на бульваре Шевченко от проспекта Строителей до Порт-Сity разбита большегрузами, не ремонтируется уже много лет». Как отметила председатель КСН «Шевченковский» Елена Александрова, трасса по бульвару Шевченко наконец-то включена в программу социально-экономического развития Мариуполя и план капремонтов на 2017 год. «Очень надеемся на руководство города и новое автопредприятие, – говорит Елена Александрова. – Хочется, чтобы наши магистрали ремонтировали не отдельными участками, а целиком и обратили внимание не только на крупные трассы, но и на внутриквартальные дороги и тротуары». Какие дороги отремонтируют в 2017 году Директор «Мариупольавтодора» рассказал, какие дороги Мариуполя будут капитально реконструированы (разумеется, при наличии необходимого финансирования). В Центральном районе – б. Шевченко от пр. Строителей до Запорожского шоссе, пр. Строителей от пр. Мира до б. Шевченко, ул. Митрополитская, ул. Торговая от пр. Мира до ул. Шевченко и ряд улиц на Новоселовке. В Кальмиусском районе отремонтируют пр. Металлургов в районе 7-го проезда и ул. Лобачевского. В Приморском – ул. Ватутина от пр. Лунина до ул. Маркелова и ул. Лавицкого от пр. Нахимова до пер. Конечного. В Левобережном районе восстановят ул. Пашковского от ул. Олимпийской до ул. Голубенко. Миллиарды на капремонт: Ориентировочная стоимость комплексного капремонта одного километра автомобильной дороги (с заменой коммуникаций) составляет от 15 до 40 миллионов гривен в зависимости от категории дороги, рельефа местности и ряда других факторов. Текущий ремонт обходится в 3 – 15 млн грн. Для того чтобы капитально отремонтировать 45% мариупольских автотрасс, требуется от 4,3 до 115 миллиардов гривен. Татьяна Собецкая