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Вторник, 21 марта 2017 года, № 29


Поставили студентов на место

Второй финальный тур чемпионата Украины по водному поло среди мужских команд состоялся в плавательном бассейне «Нептун».

 В этом виде спорта ситуация сложилась так, что в квартете сильнейших соперники разделились на две пары. «Динамо» (Львов) и сборная Харьковской области ведут борьбу за звание чемпиона Украины, а мариупольская команда и студенты ХПИ – за бронзовые награды. Перед этим туром ватерполисты ХПИ опережали ВК «Мариуполь» на одно очко, поэтому встреча соперников в первый соревновательный день была сверхпринципиальной. Первый из четырех периодов остался за подопечными Вячеслава Костанды – 2:1.

После второго вперед вышли гости – 4:3, но в дальнейшем мариупольская команда наращивала свое преимущество и завершила поединок с результатом 9:7 в свою пользу. После этого тура ВК «Мариуполь» набрал 7 очков и опережает команду ХПИ на 2 очка. А лидирует в чемпионате «Динамо» (Львов).

  


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