Вторник, 21 марта 2017 года, № 29





Поставили студентов на место

Второй финальный тур чемпионата Украины по водному поло среди мужских команд состоялся в плавательном бассейне «Нептун».

В этом виде спорта ситуация сложилась так, что в квартете сильнейших соперники разделились на две пары. «Динамо» (Львов) и сборная Харьковской области ведут борьбу за звание чемпиона Украины, а мариупольская команда и студенты ХПИ – за бронзовые награды. Перед этим туром ватерполисты ХПИ опережали ВК «Мариуполь» на одно очко, поэтому встреча соперников в первый соревновательный день была сверхпринципиальной. Первый из четырех периодов остался за подопечными Вячеслава Костанды – 2:1.