Вторник, 21 марта 2017 года, № 29

Дебют без голов Фото Николая Коляды: И снова вратарь. Голкипер «Арсенала» Сергей Ситало так и не позволил мариупольским футболистам забить хотя бы один гол.



Лидер турнира «Ильичевец» открывал весеннюю часть чемпионата Украины среди команд первой лиги встречей с футбольным клубом «Арсенал» (Киев). Дождь, который прошел утром в день матча, никак не сказался на качестве газона, но сама игра не оправдала ожидания болельщиков: до перерыва хозяева поля не создали ни одного голевого момента, хотя и владели инициативой. А «канониры», играя вторым номером, могли забить, но дальний удар Домбровского пришелся в штангу ворот Худжамова. После перерыва ильичевцы стали играть быстрее, однако в заключительной стадии атаки игроков мариупольской команды подводила точность или же отлично играл в воротах гостей вратарь Ситало. Уже в компенсированное время Кисиль и Кожанов могли принести победу «Ильичевцу», но переиграть самоотверженно оборонявшихся голкипера и защитников им не удалось. На послематчевой пресс-конференции наставник мариупольской команды Александр Севидов прокомментировал ход поединка: «Сегодня никто не стоял на поле, но, для того чтобы выигрывать такие игры, нужно прыгнуть выше головы. «Арсенал» – очень опытная команда, у них такой стиль».