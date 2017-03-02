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Вторник, 21 марта 2017 года, № 29


Мэр привезет из Киева ряд договоренностей

Вчера, 20 марта, под председательством Президента Украины Петра Порошенко проходило пятое заседание Совета регионального развития с участием премьер-­министра, министров и народных депутатов, а также представителей международных организаций и местной власти, в числе которых был и городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает сайт Мариупольского горсовета.

Петр Порошенко подчеркнул, что развитие – это ключевое направление сегодня, хотя еще три года назад украинская экономика была на грани дефолта. Говорил Президент и о предприятиях, которые остались на неподконтрольной территории. По его мнению, во многом именно экономическая блокада Донецкой и Луганской областей создала условия, при которых украинские заводы были незаконно отобраны. Порошенко подчеркнул, что так называемая «национализация» украинских предприятий – это удар по экономике всей страны.

Кроме того, во время рабочей поездки в Киев городской голова Мариуполя встретился с представителями Международной финансовой корпорации (IFC). Вадим Бойченко представил ключевые векторы развития города и приоритетные проекты: водоснабжение и водоочистка, мусоропереработка и капремонт дорог. Обсуждали возможности финансирования модернизации сетей наружного освещения, теплосети, строительство социального жилья и реконструкцию набережной.

Глава представительства IFC Елена Волошина сказала, что корпорация заинтересована в сотрудничестве с Мариуполем, и обозначила приоритетные направления:  строительство мусороперерабатывающего завода, ремонт сетей водоснабжения и очистка воды, модернизация наружного освещения и капитальный ремонт дорог. При этом IFC в своей работе применяет принцип портфельных проектов под ключ.

Соб. инф.

  


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