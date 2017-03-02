Вторник, 21 марта 2017 года, № 29





Школьники учатся сортировать мусор

Фото Татьяны Ширас: Важная тема. Со страниц газеты «Ильичевец. Город» школьники узнали о ситуации на мусорном полигоне Мариуполя и прогнозах местных экспертов.





Проблема переполнения мариупольских полигонов бытовыми отходами, о которой не так давно писал «Ильичевец. Город», не теряет актуальности.

Вопросом отсутствия в городе организованной сортировки мусора обеспокоена и депутат Мариупольского горсовета Лилия Тихонова. «Сейчас разрабатывается проект строительства мусоросортировочной ленты на левобережном полигоне, и мы надеемся, что к концу года она заработает. Но без грамотного обращения горожан с бытовыми отходами эта линия не имеет смысла. Мы решили начать с учеников старших классов – организовали экологические лекции на тему сортировки и переработки твердых бытовых отходов», – рассказала Лилия Тихонова.

«Я слышала о проблеме накопления бытовых отходов, но не понимала, чем это грозит, и не подозревала, какова ситуация в Мариуполе. Лектор объяснил, что мусорный полигон уже «трещит по швам» и мы уже сегодня должны принять меры по решению этой проблемы. Теперь я буду дома отделять опасные отходы от мусора, пригодного для вторичной переработки», – отметила ученица 10-Б класса ОШ №52 Кристина Надточеева.

Совместными усилиями

Волонтер общественного объединения «ГРОМ Приазовья» Олег Дончев стал главным лектором на образовательных уроках, которые до конца учебного года Лилия Тихонова планирует провести во всех школах. Ссылаясь на данные газеты «Ильичевец. Город», Олег Дончев наглядно показал юным мариупольцам, что ситуация в городе с твердыми бытовыми отходами неумолимо стремится к критической отметке: полигон на улице Флотской уже несколько лет под замком, а левобережный заполняется с рекордной скоростью.

По окончании экологических лекций во всех учебных учреждениях Лилия Тихонова при содействии городской власти надеется провести общегородскую викторину о культуре обращения с бытовыми отходами.

Чисто там, где не сорят

С каждым годом бесхозного мусора становится все больше. Жители организовывают стихийные свалки даже в популярных местах массового отдыха. Об этой проблеме упоминал и глава Приморской районной администрации Владимир Петров. «Каждый день территорию Приморского парка убирают работники КП «Коммунальник», «Зеленстрой», а также сами жители и сотрудники районных и градообразующих предприятий во время субботников. Тем не менее мусора хватает: горожане нередко оставляют после себя бутылки, конфетные обертки, одноразовую посуду. Они не только не уважают труд людей, следящих за порядком в парке, но и других отдыхающих, которым приходится устраивать семейный пикник рядом с мусором. Согласитесь – неприятное соседство», – отметил Владимир Петров.

Побороть пережиток прошлого

По мнению директора КП «Коммунальник» Владимира Антоненко, организовать раздельный сбор мусора можно только тогда, когда жители многоквартирных домов откажутся от мусорокамер и начнут выносить его в евроконтейнеры.





Татьяна Мацкова