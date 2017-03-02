Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 21 марта 2017 года, Вторник
Где в Мариуполе комфортнее и безопаснее жить
Информация о земле станет общедоступной
Покорила талантом
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Школьники учатся сортировать мусор

Вторник, 21 марта 2017 года, № 29


Школьники учатся сортировать мусор

Фото Татьяны Ширас: Важная тема. Со страниц газеты «Ильичевец. Город» школьники узнали о ситуации на мусорном полигоне Мариуполя и прогнозах местных экспертов.

Проблема переполнения мариупольских полигонов бытовыми отходами, о которой не так давно писал «Ильичевец. Город», не теряет актуальности. 

Вопросом отсутствия в городе организованной сортировки мусора обеспокоена и депутат Мариупольского горсовета Лилия Тихонова. «Сейчас разрабатывается проект  строительства мусоросортировочной ленты на левобережном полигоне, и мы надеемся, что к концу года она заработает. Но без грамотного обращения горожан с бытовыми отходами эта линия не имеет смысла. Мы решили начать с учеников старших классов – организовали экологические лекции на тему сортировки и переработки твердых бытовых отходов», – рассказала Лилия Тихонова. 

«Я слышала о проблеме накопления бытовых отходов, но не понимала, чем это грозит, и не подозревала, какова ситуация в Мариуполе. Лектор объяснил, что мусорный полигон уже «трещит по швам» и мы уже сегодня должны принять меры по решению этой проблемы. Теперь я буду дома отделять опасные отходы от мусора, пригодного для вторичной переработки», – отметила ученица 10-Б класса ОШ №52 Кристина Надточеева.

Совместными усилиями

Волонтер общественного объединения «ГРОМ Приазовья» Олег Дончев стал главным лектором на образовательных уроках, которые до конца учебного года Лилия Тихонова планирует провести во всех школах. Ссылаясь на данные газеты «Ильичевец. Город», Олег Дончев наглядно показал юным мариупольцам, что ситуация в городе с твердыми бытовыми отходами неумолимо стремится к критической отметке: полигон на улице Флотской уже несколько лет под замком, а левобережный заполняется с рекордной скоростью.

По окончании экологических лекций во всех учебных учреждениях Лилия Тихонова при содействии городской власти надеется провести общегородскую викторину о культуре обращения с бытовыми отходами.

Чисто там, где не сорят

С каждым годом бесхозного мусора становится все больше. Жители организовывают стихийные свалки даже в популярных местах массового отдыха. Об этой проблеме упоминал и глава Приморской районной администрации Владимир Петров. «Каждый день территорию Приморского парка убирают работники КП «Коммунальник», «Зеленстрой», а также сами жители и сотрудники районных и градообразующих предприятий во время субботников. Тем не менее мусора хватает: горожане нередко оставляют после себя бутылки, конфетные обертки, одноразовую посуду. Они не только не уважают труд людей, следящих за порядком в парке, но и других отдыхающих, которым приходится устраивать семейный пикник рядом с мусором. Согласитесь – неприятное соседство», – отметил Владимир Петров.

Побороть пережиток прошлого

По мнению директора КП «Коммунальник» Владимира Антоненко, организовать раздельный сбор мусора можно только тогда, когда жители многоквартирных домов откажутся от мусорокамер и начнут выносить его в евроконтейнеры.


Татьяна Мацкова  


Другие новости выпуска № 29 от 21 марта 2017 года
  • Вынужденная проблема /
  • Люди не останутся без рабочих мест /
  • Революции «по-тихому» не вышло /
  • Школьники учатся сортировать мусор /
  • Мэр привезет из Киева ряд договоренностей /
  • Пока пассажиры спали, воры – орудовали /
  • День спорта в Мариуполе / Город спорта с Александром Куртовым
  • Дебют без голов /
  • Поставили студентов на место /

     

    		•

    Архив выпусков
    Март 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031
    год:   месяц:


    Топ новости


    Вынужденная проблема

    Дефицит общественных туалетов в Мариуполе все еще не преодолен

    Подробнее...


    Блокада отнимет 80 миллионов у города

    Полное прекращение грузоперевозок вызвало неоднозначную реакцию и принесет огромные убытки, рост цен и тарифов

    Подробнее...


    Убийственная реформа скорой

    В результате реорганизации парамедики заменят врачей. Специалисты предупреждают: итог будет плачевный, до больниц доедут далеко не все пациенты

    Подробнее...


    Увидел своими глазами
    Побывав в Широкино, главный дипломат Люксембурга был шокирован масштабами разрушений Подробнее...


    Блокада здравого смысла
    Волонтеры не задумываются о последствиях своей акции для простых украинцев и предприятий Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования