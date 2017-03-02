Вторник, 21 марта 2017 года, № 29

Революции «по-тихому» не вышло На минувшей неделе завершился проводимый департаментом культурно-общественного развития Мариупольского горсовета творческий конкурс на должности директоров учреждений культуры. Пристальное внимание было приковано к формированию комиссий, которые и определяли победу того или иного кандидата. По закону в их состав должно входить по девять человек: три – от департамента, три – от общественных организаций и еще трое тех, кому доверяет трудовой коллектив. понятно, что от «правильного» подбора общественниковвЂ‚и «административной обработки» сотрудников зависит толерантный перевес голосов. Следует отметить, департамент культуры достойно справился с организацией творческого конкурса. Старая гвардия Первый день прошел без интриги – на должности директоров было заявлено по одному кандидату. Заслушав Татьяну Объедкову, директора коммунального учреждения «Городской Дворец культуры», Светлану Кош (Дом культуры поселка Каменск), Вячеслава Костица (Дом культуры имени Тамары Кацы в поселке Сартана), члены комиссии проголосовали за вышеперечисленных «одномандатных» победителей. В библиотеке – перемены А вот централизованная библио­течная система для взрослых теперь будет работать под руководством Виктории Лисогор. Никто, кроме Виктории, не стал выдвигать свою кандидатуру на соискание. Отметим, что она не новичок в библиотечном деле: сегодня является главным библиотекарем отдела электронной информации и автоматизации библиотечных процессов, посвятив библиотеке имени Короленко более 20 лет трудового стажа. В ожидании скандала А вот второй день работы комиссий, когда рассматривались кандидаты на должность директора краеведческого музея и ГДК «Чайка», был насыщенным и полным интриг. Впрочем, это не относится к выборам руководителя музея. Дело было в другом: работники и участники творческих коллективов бывшего ДК моряков были настроены критически к процедуре выбора, направив в инстанции несколько неподписанных писем, фактически являющихся анонимками. Уже само появление делегации «чайковцев» во время работы комиссии (а она была демократически открытой, и ее заседания фиксировались на видеокамеру) предполагало некую провокацию, которой, к счастью, не случилось. Как пояснили представители трудового коллектива ГДК «Чайка», им было интересно узнать, каким видят будущее дворца кандидаты на должность директора этого заведения. Впрочем, именно программа Яны Стебиной, обещавшей не только создать мюзик-холл, но и ориентироваться на «европейский опыт креативной индустрии», пришелся по душе комиссии, и Яна победила в тайном голосовании с двойным перевесом. К слову, на должность претендовали два кандидата – Ольга Новикова, общественный деятель, организатор международного кинофестиваля «КИТы», и Яна Стебина (Кондрашова), которая известна как идейный вдохновитель и организатор «Сантини-шоу». Надо сказать, что ее участие в последних парламентских выборах добавило немного скандальной славы. Кроме того, выбор комиссии в пользу Яны Стебиной вызвал сильный общественный резонанс в социальных сетях, где вовсю обсуждают ее откровенные фото. Правоту или заангажированность возмущенных мариупольцев покажет время: насколько успешным окажется полет «Чайки». А вот руководителем нашего краеведческого музея в ближайшее время будет назначена Наталья Капустникова, до этого работавшая здесь же заведующей отделом истории. Программа Натальи Капустниковой выгодно отличалась от предложений двух других кандидатов: Ольги Чаплинской (нынешнего директора) и Александра Горе (заведующего массовым отделом музея). Директор департамента культурно-общественного развития Мариупольского горсовета Оксана Гринько прокомментировала высказывания в социальных сетях: «Конкурсные комиссии провели работу и сделали выбор из числа кандидатов. Только после подписания контрактов мы можем говорить о назначении того или иного лица на должность руководителя учреждения культуры. По букве закона 23 марта должны быть прекращены бессрочные трудовые отношения и осуществлен переход на контрактную систему». Николай Пожогин