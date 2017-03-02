Вторник, 21 марта 2017 года, № 29





Люди не останутся без рабочих мест

В Мариуполе Группа Метинвест открыла центр по трудоустройству своих сотрудников, работавших на предприятиях, расположенных на временно неподконтрольных территориях Украины.

Центр по трудоустройству находится по адресу: г. Мариуполь, пр. Нахимова, 116-а. Время работы: понедельник – пятница – с 8:00 до 19:00, суббота – с 8:00 до 14:00. Также открыта «горячая линия»:

+38(044)-251-83-03, по которой люди смогут получить консультацию по вопросу дальнейшего трудоустройства. Звонки будут приниматься ежедневно с 8:00 до 21:00.

Решение об открытии центра трудоустройства было принято на прошлой неделе вследствие потери контроля Группой Метинвест над своими предприятиями на территории непризнанных республик. Для поддержки сотрудников компания предлагает работу на своих предприятиях в Мариуполе, Запорожье, а также Кривом Роге.

Напомним, ранее генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко сообщал, что сотрудникам предприятий Метинвеста с неподконтрольных Украине территорий будут предложены новые рабочие места.

В воскресенье меткомбинат «Азовсталь» уже принял первых сотрудников Енакиевского металлургического завода, об этом на своей странице в Facebook заявил генеральный директор «Азовстали» Энвер Цкитишвили: «Несмотря на утрату Группой Метинвест контроля над работой своих предприятий на временно неконтролируемой территории, наша компания решительно поддерживает своих работников, оказавшихся в этой непростой ситуации».