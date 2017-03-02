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Вторник, 21 марта 2017 года, № 29


Вынужденная проблема

Фото Евгения Носенко Два символа Мариуполя. Закрытый туалет в центре города – апофеоз бесхозяйственности на фоне шпиля.

О том, что в Мариуполе нет необходимого количества общественных туалетов, «Ильичевец. Город» неоднократно писал на своих страницах. Но кардинально этот вопрос так и не был решен – в очередной раз к этой деликатной теме мы возвращаемся по письму нашего читателя.

Письмо в редакцию

Виталий Романенко, член Мари­упольской общественной организации «Защита детей войны», спрашивает: «Когда в моем любимом Мариуполе будут открыты в каждом районе города общественные туалеты? Бывший мэр почти за 20 лет пребывания у власти так и не удосужился решить эту важную проблему. Я очень люблю путешествия даже в пределах города. Но негде справить нужду! Нарушая общественный порядок, идешь под многоэтажку или к дереву. Я не беру во внимание биотуалеты, когда проходят массовые народные праздники. Во всех цивилизованных странах, прежде чем строить жилой квартал на несколько тысяч жителей, прокладывают дорогу, планируют общественный туалет, размещают детские и спортивные площадки. А у нас все наоборот».

Выход из пикантного положения

Во многих городах Украины практикуется договоренность муниципалитетов с кафе и ресторанами о разрешении доступа в туалеты не только посетителям, но и всем нуждающимся. В Мариуполе о подобной договоренности с общепитом в центре города официально было объявлено только на нынешних новогодних праздниках. Но системного подхода в этом вопросе нет.

Мы провели эксперимент: как показала практика, в мариупольских кафе и кондитерских не препятствовали посещению заветных комнат.

И без туалета, и без ресторана

Достаточно вспомнить один из показательных примеров: депутатский корпус в 2012 году продал вместе с землей отхожее место возле драмтеатра, якобы безальтернативно согласившись на открытие живописного здания ресторана с колоннами. Стоит ли говорить, что теперь горожане и без туалета, и без ресторана.

Конечно, можно парировать, что в подземном переходе взамен навеки почившего туалета на Театральной площади открыт современный клозет. Но график его работы, персонал и специфический запах вызывают справедливые нарекания горожан. Следуя государственным строительным нормам, общественные туалеты должны быть укомплектованы из расчета один унитаз на 1000 человек, а располагаться общественные уборные должны на расстоянии не далее 500-700 метров друг от друга. Для почти полумиллионного Мариуполя в общественных туалетах должно быть чуть менее 500 сантехнических устройств. Приняв за минимум 10 точек в заведении, получим почти 50 общественных уборных.

Стоит ли говорить, что в нашем городе до «клозетного рая» еще очень далеко.

И количество общественных туалетов – это еще не все, не менее важно качество предоставления услуг. Есть нарекания на общественный туалет в центральном универмаге, вернее, торговом центре «Украина». Запахи и состояние клозетов на втором этаже здания не идут ни в какое сравнение с претенциозностью витрин. Если же говорить о больших торговых комплексах и кинотеатрах, то наши читатели не высказывали никаких претензий к санузлам. А ведь все торговые заведения находятся в одинаковых условиях и должны на равных соблюдать гигиенические нормы.

Эксплуатации не подлежит

Что касается бесплатных стационарных общественных туалетов, то они еще помнят времена Союза, и за минувшие годы кардинальных перемен в их состоянии не произошло.

«Туалеты в Городском саду, парке Гурова выработали свой ресурс, и их нецелесообразно ремонтировать, – рассказал директор Дворца культуры «Молодежный» Алексей Лях. – В аналогичном состоянии подобные заведения в Театральном сквере и парке «Веселка», хотя они находятся не у нас на балансе. Потому принято решение о сооружении новых современных зданий, причем не подземных. В нынешнем году в лугопарке и «Веселке», как только будет завершена запланированная реконструкция этих парковых зон, появятся новые стацио­нарные общественные туалеты».

 «Химии на биотуалеты мы не жалеем»

По словам директора «Молодежного», в настоящее время идет передача данных заведений и функций по уходу за парковыми зонами Мариупольскому коммунальному предприятию зеленого строительства, как и биотуалетов, которые размещают в зеленых зонах на летний сезон.

«Это логичное решение, чтобы оставить за нами только организацию культурно-массовых мероприятий, – прокомментировал Алексей Лях. – Ведь нам приходилось нанимать людей для уборки биотуалетов, содержание одной кабинки обходилось в сезон в 3,5 тысячи гривен. К слову, расхожее мнение, что мы жалели химикаты и потому был неприятный запах, не более чем досужие домыслы».

Кстати, многие биотуалеты находятся сегодня в разукомплектованном состоянии, что является свидетельством любви мариупольцев к «халяве»: положенные по комплектации краны, ручки и прочая арматура снимаются буквально в первый день эксплуатации кабинки.

Пять стационарных на весь город

Девять бесплатных стационарных общественных туалетов находятся на балансе коммунального предприятия «Коммунальник». В настоящее время только пять из них в рабочем состоянии. Вот их адреса: проспект Строителей, ­72-а (за магазином «Юг»), проспект Нахимова (за магазином «Азовье»), Приморский парк (в районе телевышки) и два на Морском бульваре. На Приморском бульваре один закрыт, один находится в аренде у санатория «Металлург». Не работают туалеты в Городском саду, на улице Гугеля в парке Лепорского и на улице Межевой.

«Время работы стационарных туалетов с 8:00 до 20:00, – уточнила заместитель директора КП «Коммунальник» Наталья Баркалова. – Кроме того, у нас есть 29 биотуалетов, которые мы привозим в районы массовых гуляний. Во всех работающих уборных постоянно находятся сотрудники, которые следят за порядком и чистотой».

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