Суббота, 18 марта 2017 года, № 28

Где в Мариуполе комфортнее и безопаснее жить



«Визитная карточка» города. Театральная площадь в Центральном районе – место для прогулок и досуга.



Все лучшее – детям. В Левобережном, как, впрочем, и в остальных районах, активно устанавливают детские городки.



Лето, море, пляж... В Приморский район приезжают тысячи отдыхающих.



В здоровом теле – здоровый дух. Стадион «Ильичевец» в Кальмиусском районе – крупнейший в городе.



Какой из четырех районов нашего города наиболее комфортен для проживания? Где чище улицы, ровнее дороги и больше парков и детских площадок? Куда можно без труда добраться с работы? Где безопаснее жить? Конечно, каждый район хорош по-своему. Везде есть преимущества и недостатки. Кроме того, это вопрос личного восприятия человека: кто-то согласен жить только в шумном и густонаселенном месте, в самой, так сказать, гуще событий, а кто-то ни за какие блага не променяет на центр города свою тихую улочку на окраине… «Ильичевец. Город» составил свой рейтинг районов Мариуполя, при этом учитывались такие факторы, как развитие инфраструктуры, уровень преступности, экологическая обстановка, количество учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, детских площадок и мест массового отдыха, благоустройство и санитарное состояние. Разумеется, оценка достоинств и недостатков каждого района – дело во многом субъективное, хотя мы и опирались на статистические данные и официальные ответы департаментов и управлений муниципалитета. Забегая вперед, отметим, что безусловное первенство не было отдано ни одному из районов, как не назван и самый, так сказать, депрессивный. Исторический и культурный центр Центральный – «сердце» Мариуполя. Самый густонаселенный район: притом что он занимает лишь 18% от общей площади города, плотность населения составляет 3 тыс. 854 человека на квадратный километр. Это исторический и культурный центр Мариуполя, здесь расположены памятники архитектуры, три музея, областной драматический театр, Центр современного искусства имени Архипа Куинджи, художественная школа. Среди несомненных достоинств района можно выделить качественную социально-бытовую инфраструктуру, удобную транспортную развязку, наличие множества маршрутов пассажирского транспорта. Поскольку в этой части города отсутствуют крупные предприятия, район считается «спальным». Инфраструктура По протяженности Центральный район довольно компактный. В каждом жилом массиве достаточно школ и вне­школьных учреждений, поликлиник, спортивных и детских площадок. В Центральном районе отлично развита торговля, имеется достаточное количество торговых центров, продуктовых и хозяйственных супермаркетов, рынков, небольших магазинчиков. СвЂ‚таким количеством ресторанов, кафе и ночных клубов может сравниться разве что Приморский район. Здесь больше всего объектов малого и среднего бизнеса, и, несмотря на отсутствие промышленных предприятий, район по сравнению с другими в 2016 году дал больше всего поступлений и сборов в местный бюджет. Чистота и экология Исходя из отсутствия крупных промпредприятий, можно предположить, что атмосферный воздух в Центральном районе должен быть чище. Однако это не совсем так. Из-за особенностей розы ветров выбросы меткомбината «Азовсталь» зачастую заносит в центр. Не повезло в этом отношении и тем, кто живет в Кировском жилмассиве. У расположенной неподалеку Нижней Новоселовки другая беда: это зона подтопления. Удивительно, но именно Центральный район стал лидером прошлого года по количеству выявленных стихийных свалок – 34% от общего числа! Если говорить о благоустройстве то Центральный район можно назвать территорией контрастов. Буквально в двух шагах от шикарных особняков, чистых дворов ОСМД и ровных автомагистралей можно встретить полуразрушенные здания (бывший хлебозавод) и заброшенные кварталы (Правый берег, Аджахи), самопроизвольно возникшие мусорные свалки, разбитые дороги. Безопасность По субъективным ощущениям жителей, в центре города больше всего полицейских патрулей, он лучше освещен в вечернее время, здесь меньше малолюдных мест. Однако если судить по статистическим данным, то эти чувства обманчивы. В 2016 году в Центральном районе Мариуполя было зарегистрировано 2 тыс.143 преступления – в полтора-два раза больше, чем в других районах города. В относительных величинах это составляет 11,9 преступления на 1 тысячу жителей, что лишь на 0,1 превышает такой же показатель лидера по криминогенной обстановке – Кальмиусского района. По количеству особо тяжких преступлений Центральный район опередил другие. В Центральном – самая высокая средняя стоимость жилья. Немало мариупольцев и переехавших на ПМЖ в наш город выбирают именно этот район из-за развитой социально-бытовой инфраструктуры и транспортного сообщения, близости объектов культуры, спортивных и детских секций и кружков. Самый большой и малонаселенный По отношению к этому району можно не раз применить эпитет «самый». Кальмиусский – самый протяженный по площади (занимает 56% от общей территории Мариуполя!), но в то же время плотность населения составляет всего 851 человек на квадратный километр. Это самый промышленный район: кроме металлургического гиганта – комбината имени Ильича, здесь расположены 423 экономически активных предприятия, из которых 52 – предприятия-производители. При этом в районе самое большое количество объектов культуры – 1,3 на тысячу человек (с учетом поселков Сартана, Талаковка и Старый Крым). Вместе с тем это и самый криминогенный район… Инфраструктура Из-за большой территории, удаленности от центра и состояния окраинных дорог жители Кальмиусского района нередко испытывают трудности с транспортом. Особенно страдают от этого поселки, расположенные на периферии. В Кальмиусском районе достаточное количество дошкольных учреждений, но расположены они неравномерно. Здесь меньше всего школ – всего 1,7 на десять тысяч человек. Для сравнения: и в Кальмиусском, и в Левобережном районе примерно одинаковое количество учеников – около 8750, но при этом школ на Левобережье вдвое больше. Мало здесь и медицинских учреждений – 0,6 на 10 тыс. жителей, что в два раза меньше, чем в других районах. «Легкие» района – два прекрасных парка Гурова и Петровского. Но если первый системно благо­устраивают, то второй, увы, постепенно приходит в запустение. Санитарное состояние Из-за близости жилых кварталов к промышленным предприятиям чистота воздуха оставляет желать лучшего. Однако не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Например, нужно учесть, что частый в наших краях восточный ветер уносит вредные выбросы в сторону от северо-восточных окраин района и потому их жители не особенно жалуются на смог. А близлежащие поселки Сартана, Талаковка и Гнутово и вовсе считаются одними из самых благополучных по чистоте атмосферного воздуха. Хуже дело обстоит с бытовым мусором, особенно в «глубинке» района, хотя со стихийными свалками здесь ведут непримиримую борьбу как местные власти и коммунальщики, так и домовые и уличные комитеты. Свалок в районе больше, чем в Левобережном, но меньше, чем в Центральном районе. Безопасность По итогам прошлого года Кальмиусский район стал самым неблагополучным в криминогенном отношении. Здесь зафиксировано больше всего преступлений в расчете на тысячу человек – 12, и больше всего тяжких (разбой, грабеж, нанесение телесных повреждений) – 3,3 на тысячу жителей. К слову, даже без учета статистики этот район всегда считался у мариупольцев неблагополучным по уровню преступности. На криминогенную ситуацию в немалой степени влияет множество «наливаек», а также чуть ли не открытая торговля самогоном и прочими самопальными напитками. Дать оценку Кальмиусскому району в целом весьма сложно, уж слишком разные отдельные его участки. Часть территории, расположенная между Кировским жилмассивом и Никопольским проспектом, отличается по всем показателям от, допустим, микрорайонов Украина и Курчатово. Еще больше различий с частным сектором поселков Садки, Горький, Мирный, Каменск. Поселки Сартана, Талаковка и Старый Крым, которые также административно относятся к Кальмиусскому району, и вовсе другой мир… Идеальный район для молодых семей Левобережный район всегда стоял немного особняком. По протяженности Левобережье занимает третье место, а вот плотность населения там не такая уж и низкая – немногим более 3 тысяч человек на квадратный километр. У района множество достоинств. Это и отличная жилая инфраструктура – от просторных «сталинок» на проспекте Победы или комфортных новостроек на Восточном до собственных домов в частном секторе. Живописные пляжи с мелким, хорошо прогретым в летнее время морем – прекрасное место отдыха для семей с малышами. Инфраструктура Левобережный – один из самых динамично развивающихся районов. Активно застраивать жилыми кварталами его начали еще в конце 80-х – начале 90-х годов. В результате в северо-восточной части выросли микрорайоны Ленинградский, Девятка, Восточный, затем Восточный-1 и Восточный-2. Удаленность от центра в случае Левобережного района можно расценивать двояко. С пассажирским транспортом проблемы были и есть. Однако в последнее время налицо положительные изменения. Так, в феврале этого года на новый маршрут 15А, соединяющий Восточный с 23-м микрорайоном, вышли 12 комфортабельных автобусов. С другой стороны, расположенный отдельно Левый берег всегда слыл самым спокойным районом. А новостройки многие называют идеальным местом жительства для семей с детьми: здесь хватает детсадов и игровых площадок, скверов, рынков и магазинов. В 2014-м, в год 75-летия парка имени Лепорского, началась реставрация самой большой зеленой зоны Левобережья. Справедливости ради следует отметить, что есть и в этом районе «депрессивные» территории. На улице Лепорского вместо торгового центра, как задумывалось при строительстве, уже много лет стоит пустая коробка без окон и крыши. В самом центре Левобережного района, между проспектом Победы и улицей Пашковского, располагается так называемый «Первый квартал» – 10 недостроенных многоэтажек. Чистота По состоянию атмосферного воздуха Левый берег считается самым чистым в городе: восточные ветры относят выбросы от меткомбинатов в сторону от жилых кварталов. Здесь меньше всего стихийных свалок: за 2016 год было выявлено 18% от общего числа по Мариуполю. Чище и пляжи – их площадь больше, чем в Приморском районе, к тому же вдоль побережья не пролегают железнодорожные пути. Безопасность По количествувЂ‚зарегистрированных в прошлом году уголовных правонарушений Левобережный вместе с Приморским разделил последнее место – на тысячу жителей их было совершено 11,3. В то же время он наряду с Центральным районом оказался впереди по числу совершенных особо тяжких преступлений. Жители Левобережья считают район одним из самых комфортных для жизни. Однако в последнее время вопрос безопасности проживания в северо-восточной части города стал спорным. После трагедии 24 января 2015 года из микрорайона Восточный были вынуждены переехать десятки семей. Пострадавшие дома уже восстановлены, но не все решаются вернуться домой… Морской курорт в черте города Приморский – самый маленький район Мариуполя. Его площадь занимает всего 10% от общейвЂ‚городскойвЂ‚территории, а население – 14%. Летом жизнь бьет ключом: именно здесь чаще всего снимают жилье приезжие курортники, начинает работу множество больших и маленьких кафе с летними площадками, расцветает сезонная выносная ­торговля. Инфраструктура По количеству учебных и дошкольных заведений, поликлиник и больниц, объектов культуры район не хуже и не лучше других: здесь всего в меру. А вот по числу спортивных объектов в расчете на 10 тысяч жителей Приморский опережает Центральный и Кальмиусский районы вдвое, а Левобережный – в целых шесть раз! Больше всего здесь расположено спортивных и детских игровых площадок – 16,7 на 10 тысяч человек. Как и Центральный, Приморский – район контрастов. Здесь есть несколько знаменитых кварталов с элитными жилыми домами. Это небезызвестное «Поле чудес» в микрорайоне Черемушки, роскошные особняки на улицах Спортивной и Крайней, дома с открытыми бассейнами и видом на море в поселке Моряков. Полная противоположность элит­ным жилым застройкам – разруха и запустение в поселках Гавань и Слободка. Поселок Песчаный – одно из любимых мест морского отдыха как мариупольцев, так и гостей города. В летние месяцы жизнь здесь кипит, а вот в остальное время почти замирает… К тому же извечная проблема этого живописного, но не очень благо­устроенного поселка – питьевая вода, которой не хватает в любое время года. Чистота Приморский – самый зеленый район города. Большую территорию занимает парковая зона. Благоустройству Приморского парка уделяется в последние несколько лет повышенное внимание. Достаточно зеленых насаждений и на городских пляжах. Однако все впечатление портит пролегающая вдоль берега железная дорога, по которой беспрерывно ходят грузовые составы, загрязняя копотью и воздух, и песок. В районе довольно много, если исходить из его небольшого размера, стихийных свалок – примерно четверть от общего количества в городе. Отдельный вопрос – чистота пляжей. Несмотря на то что летом они убираются ежедневно – и вручную, и с помощью специальной техники, бывает, что уже к середине дня песок щедро усеян мусором. Но это, как говорится, оставим на совести отдыхающих… Безопасность Число правонарушений в Приморском районе возрастает в летние месяцы. Если же говорить об общем уровне преступности, то Приморский – отнюдь не самый криминогенный район в городе. Например, за весь 2016 год было зафиксировано 11,3 уголовных правонарушения на тысячу жителей – столько же, сколько в Левобережном, и меньше, чем в Кальмиусском и Центральном районах. Несомненно, Приморский район, особенно его прибрежные территории, очень выигрывают в отношении летнего отдыха. Для многих местных жителей курортный сезон становится еще и неплохой возможностью заработать: можно сдать в аренду комнату или квартиру. Хорош этот район и для семей с детьми: здесь много мест для активного отдыха, спортивных площадок, детских игровых городков. Татьяна Собецкая