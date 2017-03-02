Суббота, 18 марта 2017 года, № 28





Заказы есть

Тема острого дефицита сырья на металлургических предприятиях Донбасса сегодня в центре внимания практически всех производственников, чиновников и средств массовой информации. В минувший четверг в программе «Мариуполь online» Мариупольского ТВ генеральный директор «Метинвест-Промсервиса» Михаил Рубцов рассказал, как на предприятии сказывается блокада.

Сегодняшние реалии таковы, что существуют определенные риски с невыполнением производственных планов металлургов на 2017 год. Впрочем, в подобной ситуации, когда у производственников и технологов кризис, именно у ремонтников наступает время по максимуму использовать возможности провести все необходимые и запланированные сервисные работы.

«Сейчас «Метинвест-Промсервис» загружен полностью, – уточнил Михаил Рубцов. – По нашей производственной программе мы выполняем большую линейку ремонтов на всех активах Группы Метинвест, которые входят в сферу нашего сервисного обслуживания».

Работники предприятия задействованы на промплощадках меткомбинатов имени Ильича, «Азовсталь» и «Запорожсталь», заняты ремонтом подвижного состава Северного, Центрального, Ингулецкого горно-обогатительных комбинатов.

По словам Михаила Рубцова, генерального директора «Метинвест-Промсервиса», прогноз загрузки достаточно стабильный: «Мы уверенно смотрим в будущее, в прошлом году открыли первый филиал на базе бывшего цеха ремонта меткомбината «Азовсталь» и второй – в Кривом Роге, где сегодня трудится почти 1000 человек».

В ближайших планах открытие филиала №3, куда войдут четыре ремонтных цеха меткомбината «Запорожсталь».

Николай Пожогин