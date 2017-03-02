Суббота, 18 марта 2017 года, № 28

Высокое качество или и так сойдет? Фото Дмитрия Забавина: За что платим? Список проблем и недочетов, которые общественники обнаружили в маршрутках, будет направлен владельцам транспортных средств. Если замечания не исправят, волонтеры будут добиваться отсрочки повышения сто







Комфорт и безопасность пассажиров – вот самые главные и непоколебимые временем требования, которые предъявляют к автобусам и маршрутным такси и горожане, и местная власть. Департамент транспорта и связи Мариупольского горсовета держит руку на пульсе – городские маршрутки проверяются раз в три месяца. Ранним утром, а начинают свою работу маршрутчики около 4:30-5:00, сотрудники департамента транспорта прибывают в АТП или на место выхода автобусов, где проводят осмотр внешнего вида и техсостояния транспортных средств. В этот раз к проверяющим присоединились и общественники. Результаты удивили: некоторые перевозчики в дни рейдов попросту не выпускали на маршруты автобусы, которые явно не прошли бы проверку. Народный контроль В очередной ежеквартальной проверке помимо работников департамента по инициативе Дмитрия Забавина приняли участие представители общественных организаций Мариуполя. С 14 марта волонтеры вместе с транспортниками с самого раннего утра ежедневно проводят осмотр маршруток. Контрольные группы обследовали более 150 микроавтобусов, тогда как ежедневно в нашем городе на линию выходит порядка 200 маршруток, а еще в 2016 году их было около 320. За три дня было проверено несколько автотранспортных предприятий. Нельзя сказать, что все безоблачно, однако, по словам начальника отдела развития департамента транспорта Никиты Бирюкова, большинство нарушений незначительные. А вот общественникам проверка в очередной раз показала реальное состояние дел в городских маршрутках. Картинка, мягко говоря, не из приятных. «Мы подготовили список требований, которые озвучим на заседании исполкома. Если перевозчики их не выполнят, то общественники считают невозможным повышение тарифа за проезд до 6 гривен», – говорит Дмитрий Забавин. Помимо этого, активисты предлагают создать горячую телефонную линию и единый электронный реестр всех городских маршруток, чтобы жители знали, в каких автобусах рваные сиденья, ужасные полы и не открываются окна. Также общественники выступают за то, чтобы оборудовать весь парк маршрутных такси видеорегистраторами, а всех кондукторов снабдить специальными форменными жилетами. Симулянты Надо сказать, что нашлись автотранспортные предприятия, которые проверку хотели «закосить». К примеру, перевозчик «Н-транс», имея в своем распоряжении всего порядка 30 автобусов, во время проведения рейда сразу 10 машин поставил на ремонт. Казалось бы, ну и что такого? А дело в том, что в обычный день такое даже представить невозможно. Кроме того, активисты замечали, что многие маршрутки игнорируют потребности пассажиров и пропускают самые первые ранние рейсы. Также существует масса других нарушений: неработающие дворники и габариты, отсутствие ручек на форточках, огнетушителей и даже аптечек, просроченная страховка. Прибыль прежде всего? Парадокс, но повышения стоимости проезда громче всех требовали как раз те предприниматели, у которых маршрутки, мягко говоря, в неприглядном состоянии. Дмитрий Забавин считает, что департаменту транспорта и связи пора разработать приложение к договору о стандарте содержания подвижного состава. Порадовали членов комиссии маршрутки предпринимателя Гринева, чаще всего это маршрут №117. Автобусы 2007, 2008 годов, а выглядят как новые. Покрашены, в салоне чисто, видно, что только перед выходом на линию маршрутки мыли. «Чистые даже окна. Видя такой контраст, можно с уверенностью сказать: вопрос цены и качества пассажирских перевозок напрямую зависит от компетентности перевозчиков, а в большинстве случаев – от конкретных цифр желаемой прибыли. Одни перевозчики при старой стоимости проезда могли содержать подвижной состав в хорошем состоянии, а другие каждый год ходят в исполком и плачутся, что их бизнес на грани выживания, что все дорого, требуя поднять стоимость проезда, но при этом их маршрутки в ужасном состоянии», – считает общественник Дмитрий Забавин. Так может, все дело в аппетитах и отсутствии желания вкладывать хоть какую-то часть прибыли в улучшение подвижного состава? А зачем? И так сойдет. «Умные» Нашлись автотранспортные предприятия, которые проверку решили «закосить». К примеру, перевозчик «Н-транс», имея в своем распоряжении около 30 автобусов, во время проведения рейда сразу 10 машин поставил на ремонт. Казалось бы, ну и что такого? А дело в том, что в обычный день такое даже представить невозможно. Владимир Щербаков