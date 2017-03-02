Суббота, 18 марта 2017 года, № 28 Публично о личном с Николаем Пожогиным

Александр Ларионов: «Я не панского роду»











Фото Николая Коляды Гордость Мариуполя. Благодаря труду таких людей, как Александр Ларионов, наш город знают далеко за пределами Украины.



Стальные полвека пролетели как один день – впереди путешествия и новые впечатления Почетный металлург СССР, заслуженный металлург Украины, лауреатвЂ‚ГосударственнойвЂ‚премии, кавалер орденов Трудового Красного Знамени, «За заслуги» 2 и 3 степени, почетный мариуполец – вот неполный послужной список Александра Ларионова, десятки лет возглавлявшего конвертерный цех меткомбината имени Ильича. И накануне ухода на пенсию, словно заключительный аккорд, – известие о присвоении звания «Почетный ильичевец». Положив на алтарь своей трудовой биографии служение родному конвертерному, Александр Ларионов и сегодня не может не думать о выполнении производственных заданий, хотя нам очень хотелось в нашей традиционной рубрике «Публично о личном» поговорить о том, что у него на душе, о чем он мечтает и сожалеет, что еще не успел сделать, но он непременно все вопросы вновь и вновь сводил к производству, которому отдал всю свою жизнь. 37 и 73 Удивительна зеркальная симметричность двух цифр: в 73 года Александр Ларионов ушел на пенсию, отработав 37 из них начальником конвертерного цеха. Это совпадение невольно наталкивает на некую предопределенность судьбы. Да и официально он был назначен на должность в возрасте 33 лет. Руководить 37 лет такой махиной сталеварения, как конвертерный цех, – непревзойденный рекорд на всем постсоветском пространстве. «Я девятый по счету начальник конвертерного цеха на комбинате имени Ильича, – отмечает Александр Ларионов. – Вначале думал, что через год-два меня снимут, как и всех предшественников. Работал тогда цех очень плохо. Помню, как еще в мою бытность старшим мастером производства директор завода Станислав Плескановский дневал и ночевал у нас, так что было непонятно, кто у нас настоящий начальник цеха». И президент Казахстана По меткому выражению Ларионова, начальники были вечно битые. «Да и общаясь со многими руководителями, я уже знал, как складывается их семейная жизнь, и это говорило совсем не в пользу того, что стоит держаться за должность, – размышляет Александр Алексеевич. – Я ведь был самый молодой начальник конвертерного цеха из всех 13-ти в Советском Союзе. Для нас обязательно проводили семинары на каком-либо предприятии, по очереди ездили друг к другу. Помню, и в Темиртау были, где директорствовал тогда Нурсултан Назарбаев – нынешний президент Казахстана, и ко мне в цех он приезжал, везде ходил и приглядывался. И я понял: чтобы навести порядок, нужно стремиться не от должности убежать, а успеть сделать как можно больше и лучше». Германия и Румыния В ближайшее время Александр Ларионов планирует совершить большое путешествие, во время которого они с женой навестят друзей в Европе, немного отдохнут на соленых озерах в Румынии и потом побывают у многочисленной родни. «Многих, как говорится, сто лет не видел, некоторых даже еще не знаю, – сокрушается Александр Алексеевич. – Просто нужно уехать, трудно мне смотреть на завод с другой стороны забора, ведь сколько лет ему отдано!» Бога за бороду «Уже после пяти лет хозяйствования мне доверяли самые сложные задачи, директора знали – обещанное выполню, поставленных целей добьюсь, – анализирует Александр Ларионов. – Потому и доверяли. Я полмира объездил в командировках, мне проще назвать страны, в которых я не был. Но командировки были не по моей прихоти. Интернета не было, из специализированной прессы, от коллег узнавал, где и что можно достать, кто лучше делает необходимые узлы. Приходилось ехать к исполнителям, при­вносил в конвертерную технологию лучшее со всего мира, брал, как говорится, бога за бороду». За все спасибо «Судьба меня свела с таким огромным количеством людей, что кого-то боюсь обидеть, если не вспомню, – замечает Александр Ларионов. – Никогда не стеснялся учиться: перенимал лучшее, подбирал команду. Бесконечное спасибо всем, с кем довелось бок о бок поднимать производство, а затем проводить реконструкцию и внедрять инновационные методы. Как говорится, и в радости и в горе я честно служил заводу и простым людям». Секрет мастерства «В чем основа моего долголетия руководителем? – переспрашивает, улыбаясь, Александр Ларионов. – Меня часто и молодые коллеги спрашивают об этом. Здесь главное – помнить о простом рабочем. Это то, чего сегодня не хватает современному молодому менеджменту. Я никогда от земли не отрывался, всегда очень серьезно думал о людях. В свое время и соцсоревнование проводилось, премии и грамоты вручали на торжественных собраниях. У меня у самого грамот – стены не хватит развесить. И от ЦК партии, и от Кабинета министров… На себе почувствовал, что не всегда материальное является определяющим». Страсть к порядку «Это у меня от матери, – рассуждает Александр Ларионов. – Она за домом следила. Отец всю жизнь в мартене. На пенсию уходил старшим мастером мартеновского блока, работа для него была главным делом. Это семейное у нас – всю жизнь в трудах и заботах, а вот основательность, желание сделать по-настоящему, не как-нибудь, да чтобы с удовольствием – это от матери мне досталось. Я ведь не панского роду, будни рядового гражданина знаю не понаслышке. Потому никогда от земли не отрывался, вникал в проблему – с каждым рабочим, с бригадой и мастером найду общий язык. Это основные исполнители – на них все держится». Первый во всем Вспомнил Александр Ларионов и как порядок в цехе начинал наводить: «Мы с братом на одном конвертере начинали, так он все ворчал: что ты нас лопатой мусор грести заставляешь! Зато цех наш удалось вывести на первое место по чистоте и никому не уступать пальму первенства. За курение – штраф, причем с ИТРовца – больший, чем с рабочего. А начинал я с бытовок, с ремонта туалетов. Это настоящая эпопея – книгу можно написать, как во время капитальных ремонтов год за годом приучали всех прикомандированных «рексов» к порядку». На крыше цеха еще со времен строительства собралось более 2,5 тысячи тонн мусора. «Это специалисты ПКО просчитали, я их пригласил, чтобы понимать объемы. Решил организовать бригаду, взялись шестеро, – уточняет Александр Алексеевич. – К финишу дошло пятеро, а я, чтобы заинтересовать людей, у министра выпросил четыре легковушки, тогда это был дефицит. Двое получили деньги, а четверым достались автомобили». Об этом ветераны в цехе вспоминают до сих пор, многие поняли, что начальник у них слово держит. За рулем «Не секрет, я люблю автомобили, – признается Александр Ларионов. – За рулем с 14-ти лет, так получилось, что был семейным водителем. Рядом на переднем сиденье – отец, а я веду машину. Это был «Москвич-417». Уже после армии сам начал ездить. А в ближайшее путешествие на Land Rover отправимся. Этот автомобиль мне давно нравится, впервые с ним познакомился, когда он появился у бывшего главного механика завода Петра Кирильченко. На сегодня это оптимальная машина на дальние расстояния по комфорту, расходу горючего и другим параметрам». Уже составлены штурманские карты, расписаны планы на ближайшие полгода. В них – переход на «безделье» и… безраздельное внимание жене. «Она у меня умница, признаюсь, семейная жизнь оставалась на втором плане – всего себя отдавал работе, настало время отдавать долги», – с теплотой в голосе говорит Александр Ларионов.