

Блокада отнимет 80 миллионов у города



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В результате реорганизации парамедики заменят врачей. Специалисты предупреждают: итог будет плачевный, до больниц доедут далеко не все пациенты



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