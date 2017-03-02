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Суббота, 18 марта 2017 года, № 28


План мероприятий Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)

В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной

20 марта

9:00       заседание секции УБД;

10:00     репетиция группы солистов «Самоцветы»;

12:30     встреча ветеранов комбината с участниками группы «Здоровье»;

13:30     репетиция танцевального ансамбля «Осенний вальс».

21 марта

9:00       репетиция театра-студии «Неугомонные сердца»;

10:00     репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;

12:30     «Танцевать настало время» – развлекательная программа;

13:30     репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».

22 марта

9:00       репетиция мужского вокального ансамбля «Витязь»;

10:00     клуб рукоделия «Радуга»;

11:00     встреча в клубе «Память»;

12:30     концерт вокального дуэта «Велюр»;

13:30     репетиция вокального ансамбля «Ретро».

23 марта

9:00       занятие в клубе рукоделия «Мечта»;

10:00     репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;

10:00     репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;

12:30     концерт ансамбля народной песни «Ивушки»;

13:30     репетиция вокального ансамбля «Любисток».

24 марта

9:00       заседание клуба «Школа эрудитов»;

10:00     клуб рукоделия «Оригами»;

12:30     концерт вокального ансамбля «Любисток» и танцевального коллектива «Осенний вальс»;

13:30     репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».

  


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