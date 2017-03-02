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Суббота, 18 марта 2017 года, № 28
План мероприятий Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)
В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной
20 марта
9:00 заседание секции УБД;
10:00 репетиция группы солистов «Самоцветы»;
12:30 встреча ветеранов комбината с участниками группы «Здоровье»;
13:30 репетиция танцевального ансамбля «Осенний вальс».
21 марта
9:00 репетиция театра-студии «Неугомонные сердца»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;
12:30 «Танцевать настало время» – развлекательная программа;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».
22 марта
9:00 репетиция мужского вокального ансамбля «Витязь»;
10:00 клуб рукоделия «Радуга»;
11:00 встреча в клубе «Память»;
12:30 концерт вокального дуэта «Велюр»;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Ретро».
23 марта
9:00 занятие в клубе рукоделия «Мечта»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;
12:30 концерт ансамбля народной песни «Ивушки»;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Любисток».
24 марта
9:00 заседание клуба «Школа эрудитов»;
10:00 клуб рукоделия «Оригами»;
12:30 концерт вокального ансамбля «Любисток» и танцевального коллектива «Осенний вальс»;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».