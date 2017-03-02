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Суббота, 18 марта 2017 года, № 28
С днем рождения, именинники недели!
20 марта
Ботман Роман Владимирович – начальник ТЭЦ-1 меткомбината имени Ильича;
Кочурин Александр Александрович – управляющий делами исполкома Мариупольского горсовета;
Ломакина Татьяна Анатольевна –
исполнительный директор общественной организации «Фонд развития Мариуполя»;
Чигарев Валерий Васильевич – заведующий кафедрой «Металлургия и технология сварочного производства» ПГТУ.
21 марта
Войцешек Татьяна Владимировна –
преподаватель Мариупольской школы искусств;
Лысенко Татьяна Михайловна – художник, член Мариупольской организации НСХУ;
Пискун Светлана Леонидовна – главврач санатория-профилактория меткомбината «Азовсталь»;
Сарбей Валерий Иванович – артист мариупольского драмтеатра;
Тарута Александр Алексеевич – генеральный директор ПСП «Азовинтэкс»;
Царек Александр Владимирович – председатель Кальмиусской райадминистрации, депутат Мариупольского горсовета.
22 марта
Балабанов Михаил Иванович –
старокрымский поселковый голова;
Зиброва Ирина Борисовна – директор
школы-лицея информационных технологий №69;
Хасарджи Александр Олегович – специалист по компьютерной графике Мариупольского ТВ;
Чекер Петр Геннадиевич – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства департамента РЖКИ Мариупольского горсовета.
23 марта
Топчиева Ирина Константиновна –
актриса мариупольского драмтеатра.
24 марта
Дмитракова Анастасия Вячеславовна – заместитель главного редактора газеты «Ильичевец. Город»;
Завражнов Иван Юрьевич – коммерческий директор Мариупольского ТВ;
Лазаренко Людмила Васильевна –
директор детского дома «Центр опеки»;
Левченко Анатолий Николаевич – главный режиссер мариупольского драмтеатра.
25 марта
Береснев Александр Андреевич –
заслуженный тренер Украины по плаванию;
Бухало Анна Владимировна – заведующая д/с №66;
Докутина Лариса Петровна – начальник управления статистики в г. Мариуполе;
Огурцова Наталья Владимировна –
заведующая д/с №73.
26 марта
Селиверстова Татьяна Анатольевна – заведующая д/с №146;
Тернавский Юрий Иванович – председатель правления «Азовпродукт».