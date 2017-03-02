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Суббота, 18 марта 2017 года, № 28


С днем рождения, именинники недели!

20 марта

Ботман Роман Владимирович – начальник ТЭЦ-1 меткомбината имени Ильича;

Кочурин Александр Александрович – управляющий делами исполкома Мариупольского горсовета;

Ломакина Татьяна Анатольевна –

исполнительный директор общественной организации «Фонд развития Мариуполя»;

Чигарев Валерий Васильевич – заведующий кафедрой «Металлургия и технология сварочного производства» ПГТУ.

 21 марта

Войцешек Татьяна Владимировна –

преподаватель Мариупольской школы искусств;

Лысенко Татьяна Михайловна – художник, член Мариупольской организации НСХУ;

Пискун Светлана Леонидовна – главврач санатория-профилактория меткомбината «Азовсталь»;

Сарбей Валерий Иванович – артист мариупольского драмтеатра;

Тарута Александр Алексеевич – генеральный директор ПСП «Азовинтэкс»;

Царек Александр Владимирович – председатель Кальмиусской райадминистрации, депутат Мариупольского горсовета.

22 марта

Балабанов Михаил Иванович –

старокрымский поселковый голова;

Зиброва Ирина Борисовна – директор

школы-лицея информационных технологий №69;

Хасарджи Александр Олегович – специалист по компьютерной графике Мари­упольского ТВ;

Чекер Петр Геннадиевич – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства департамента РЖКИ Мариупольского горсовета.

 

23 марта

Топчиева Ирина Константиновна –

актриса мариупольского драмтеатра.

 

24 марта

Дмитракова Анастасия Вячеславовна – заместитель главного редактора газеты «Ильичевец. Город»;

Завражнов Иван Юрьевич – коммерческий директор Мариупольского ТВ;

Лазаренко Людмила Васильевна –

директор детского дома «Центр опеки»;

Левченко Анатолий Николаевич – главный режиссер мариупольского драмтеатра.

 

25 марта

Береснев Александр Андреевич –

заслуженный тренер Украины по плаванию;

Бухало Анна Владимировна – заведующая д/с №66;

Докутина Лариса Петровна – начальник управления статистики в г. Мариуполе;

Огурцова Наталья Владимировна –

заведующая д/с №73.

26 марта

Селиверстова Татьяна Анатольевна – заведующая д/с №146;

Тернавский Юрий Иванович – председатель правления «Азовпродукт».

  


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